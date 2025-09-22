После ночной атаки Россия снова атакует Запорожье: в городе взрыв
- Россия атаковала Запорожье 22 сентября, утром в городе снова прогремел взрыв.
- В ОВА сообщили об угрозе ударов баллистикой.
Россия продолжает атаковать Запорожье 22 сентября. Утром в городе прогремел взрыв.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Какая причина взрыва в Запорожской области?
Воздушная тревога по всей Запорожской области была объявлена около 07:56 22 сентября. В ОВА сообщили об угрозе ударов баллистики.
Мониторинговые каналы писали о запуске баллистики в направлении города. Уже около 07:58 в самом Запорожье услышали взрыв.
Впоследствии, в 08:12, угроза ударов прошла и раздался отбой воздушной тревоги.
О последствиях удара или работы ПВО пока нет подробностей.
Ночная атака в Запорожье: что известно?
- Ночью 22 сентября Запорожье подверглось обстрелу. Сообщалось, что Россия атаковала объект гражданской инфраструктуры и машины.
- Утром после очередных взрывов стало известно, что на город направили по меньшей мере 5 КАБов. Там полностью разрушен частный дом.
- По состоянию на 07:50 22 сентября, по данным Ивана Федорова, в результате российской атаки известно о 3 погибших и двух раненых.