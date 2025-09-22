Россия продолжает атаковать Запорожье 22 сентября. Утром в городе прогремел взрыв.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Какая причина взрыва в Запорожской области?

Воздушная тревога по всей Запорожской области была объявлена ​​около 07:56 22 сентября. В ОВА сообщили об угрозе ударов баллистики.

Мониторинговые каналы писали о запуске баллистики в направлении города. Уже около 07:58 в самом Запорожье услышали взрыв.

Впоследствии, в 08:12, угроза ударов прошла и раздался отбой воздушной тревоги.

О последствиях удара или работы ПВО пока нет подробностей.

Ночная атака в Запорожье: что известно?