После огласки приговора за изнасилование скандальная судья сбежала на больничный, – СМИ

Скандальная судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч, вынесшая возмутительный приговор трем насильникам девушки в Закарпатье, сбежала на больничный.

По информации местного издания, судья оформила больничный после того, как история стала известна по всей Украине.

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Уже 27 марта она не вышла на работу. Речь идет о судье Воловецкого районного суда, Оксане Софилканыч, которая недавно объявила приговор трем насильникам малолетней девушки.

Интересно, что ранее судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч якобы решила, что изнасилования не было, только сексуальное насилие, а значит, чего бы не дать мальчикам два года условно.



Судья Оксана Софилканыч / Фото Воловецкого районного суда

Что известно о групповом изнасиловании в Закарпатье

Еще летом 2021 года трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку в Закарпатье и сняли все это на видео. Согласно злоумышленники распространили видео в сети.

Сама же девушка некоторое время не рассказывала никому о том, что с ней случилось. В то же время, бабушка потерпевшей говорит, что заметила, как ее внучка изменилась – она стала мрачной, замкнутой в себе и имела проблемы со сном.

Суд назначил трем обвиняемым приговор в виде 5 лет тюрьмы. Однако они были освобождены от отбывания наказания из-за того, что они несовершеннолетние, назначив испытательный срок на 2 года. Такой приговор изрядно возмутил общество и вызвал много вопросов к системе правосудия.

В противоположность этому в защиту девочки стали ее родные и многие известные и влиятельные люди. Так, папа девочки готов бороться до конца, чтобы обидчики его ребенка получили справедливое наказание. Кроме того: