Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. Он подчеркнул, что это дело находится на его личном контроле.

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Виктор Микита отметил, что 27 марта завершил совещание с руководством правоохранительных органов и представителей профильных департаментов и служб ОВА. Прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого районного суда.

Фигуранты с момента совершения преступления не посещали школу вместе с потерпевшей. Находились под домашним арестом. После приговора суда они учатся дистанционно и фактически изолированы от девушки,

– подчеркнул он.

Глава Закарпатской ОВА также дал поручение соответствующим службам безотлагательно законным путем блокировать любую возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками вне зависимости от окончательного решения суда.

"Семье пострадавшей будут предложены другие учебные заведения области для продолжения обучения ребенка. Перечень таких учебных заведений уже сформирован. Окончательное решение за родителями. Ситуацию держу под личным контролем. Привлечены все необходимые силы и средства для поддержки потерпевшей", – подытожил Виктор Микита.

Жуткий случай изнасилования на Закарпатье: все, что известно

Еще летом 2021 года трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку на Закарпатье. Злоумышленники тогда снимали все на телефон и распространили видео в сети. Сама же девушка некоторое время не рассказывала никому о том, что с ней случилось. В то же время, бабушка потерпевшей говорит, что заметила, как ее внучка изменилась – она стала мрачной, замкнутой в себе и у нее проблемы со сном. Об изнасиловании она узнала от полиции.

Суд назначил трем обвиняемым приговор в виде 5 лет тюрьмы. Однако они были освобождены от отбывания наказания из-за того, что они несовершеннолетние, назначив испытательный срок на 2 года. Такой приговор очень возмутил общество и вызвал много вопросов к системе правосудия.

К счастью, в защиту девушки стало немало известных людей, в том числе тех, кто может помочь добиться справедливого наказания для обидчиков. В частности: