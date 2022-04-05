После зверств в Буче: Испания выдворит 27 российских дипломатов

Весь цивилизованный мир шокировалb фото из освобожденной Бучи, которые стали доказательствами ужасных зверств рашистов. После увиденного правительство Испании приняло решение выдворить не менее 27 российских "дипломатов".

Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 5 апреля. Он отметил, что из страны вышлют прежде всего сотрудников посольства России в Мадриде.

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Решения МИД Испании

Альбарес объяснил решение МИД тем, что "дипломаты" России угрожают безопасности Испании, при этом сослался на зверства россиян в украинских Буче и Мариуполе. Ранее к такому шагу министра призвало украинское посольство.

Невыносимые кадры расправы над мирным населением в Буче нас глубоко возмутили. Военные преступления должны быть немедленно расследованы,

– подчеркнул Альбарес.

Чиновник подчеркнул, что российские дипломаты будут вынуждены покинуть Испанию "в ближайшие дни".

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