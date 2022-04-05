Після звірств у Бучі: Іспанія видворить 27 російських дипломатів

Увесь цивілізований світ шокували фото зі звільненої Бучі, які стали доказами жахливих звірств рашистів. Після побаченого уряд Іспанії прийняв рішення видворити щонайменше 27 російських "дипломатів".

Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес 5 квітня. Він зазначив, що з країни вишлють передусім співробітників посольства Росії у Мадриді.

Читайте також Різні реальності: поки світ шокований звірствами в Бучі, Росія створює фейки про "живих трупів"

Рішення МЗС Іспанії

Альбарес пояснив рішення МЗС тим, що "дипломати" Росії загрожують безпеці Іспанії, при цьому послався на звірства росіян в українських Бучі та Маріуполі. Раніше до такого кроку міністра закликало українське посольство.

Нестерпні кадри розправи над мирним населенням у Бучі нас глибоко обурили. Воєнні злочини повинні бути негайно розслідувані,

– підкреслив Альбарес.

Чиновник наголосив, що російські дипломати будуть змушені покинути Іспанію "найближчими днями".

Зверніть увагу – Російський "Яндекс" не показує фото закатованих у Бучі: дивіться відео