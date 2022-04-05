Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес 5 квітня. Він зазначив, що з країни вишлють передусім співробітників посольства Росії у Мадриді.

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Рішення МЗС Іспанії

Альбарес пояснив рішення МЗС тим, що "дипломати" Росії загрожують безпеці Іспанії, при цьому послався на звірства росіян в українських Бучі та Маріуполі. Раніше до такого кроку міністра закликало українське посольство.

Нестерпні кадри розправи над мирним населенням у Бучі нас глибоко обурили. Воєнні злочини повинні бути негайно розслідувані,

– підкреслив Альбарес.

Чиновник наголосив, що російські дипломати будуть змушені покинути Іспанію "найближчими днями".

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