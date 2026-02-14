Должна быть государственная стратегия на 15 – 20 лет: Ким о планах послевоенного восстановления

Украина должна иметь государственную стратегию послевоенного восстановления и развития на 15 – 20 лет и строго придерживаться ее. Только в таком случае страна станет богатой, а качество жизни людей значительно улучшится.

Такое убеждение высказал начальник Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире телеканала "Новости.LIVE".

Какой план послевоенного восстановления предлагает Ким?

"Должна быть проработана государственная стратегия на 15 – 20 лет – только в таком периоде возможно значительное улучшение качества жизни людей. И от этой стратегии не должно отклоняться любое правительство, следующий президент, следующие депутаты. Мы должны постоянно идти в одном направлении”, – подчеркнул чиновник.

По его словам, надо ориентироваться на успешные кейсы, такие как Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг.

"Учитывая, что мы находимся в центре Европы, можно равняться и на европейские страны. Та же Румыния, которая была слабее нас, а за 20 лет у них средняя пенсия 450 евро, зарплата 1200 евро. То есть это вполне реально", – отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что надо делать ставку на людей и усиливать те направления, которые у нас сейчас уже активно развиваются.

"Это и Mil-tech, и технологии, цифровизация. Должны ставить на людей для того, чтобы наращивать высокотехнологичное производство, которое будет конкурентоспособным на мировом рынке. Именно на это мы должны направлять финансовую помощь от партнеров, а не проедать ее. Это – налоги, новые рабочие места и новейшие технологии. Если мы будем двигаться с темпами, как сегодня, то 15 лет нам понадобится только чтобы вернуться на довоенный уровень. Если мы хотим стать богатой страной – нам нужно последовательно идти по одной стратегии и наращивать производство. После войны у нас будет этот шанс, и наша задача – не упустить его", – констатировал Виталий Ким.