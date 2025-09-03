В среду, 3 сентября, посол Израиля посетил уманскую больницу. Он передал важный для медучреждения подарок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство Израиля.

Что известно о визите посла Израиля в Умань?

Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский посетил Уманскую центральную городскую больницу, где провел встречу с директором Иваном Хоптяным. Во время своего визита дипломат передал систему очистки воды для нужд учреждения.

Церемония состоялась при участии городского головы Умани Ирины Плетневой.

Церемония передачи установки очистки воды / фото посольства Израиля

Как отметил Михаэль Бродский, Израиль продолжает оказывать помощь Украине. По решению министра иностранных дел Израиля, Гидеона Саара, в ближайшее время Украине будет передано несколько установок очистки воды.

Сегодня такая установка начала работать в Умани. Благодаря этому пациенты местной больницы и близлежащих домов смогут бесперебойно получать питьевую воду высокого качества,

– указал посол.

Установка очистки воды, которую передали больнице / фото посольства Израиля

Умань – важный город для Израиля