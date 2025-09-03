Посол Израиля с важным подарком посетил городскую больницу в Умани
- Посол Израиля Михаэль Бродский посетил Уманскую больницу и передал систему очистки воды для медучреждения.
- Израиль планирует передать Украине несколько установок очистки воды по решению министра иностранных дел.
- Церемония передачи установки состоялась при участии городского головы Умани Ирины Плетневой.
В среду, 3 сентября, посол Израиля посетил уманскую больницу. Он передал важный для медучреждения подарок.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство Израиля.
Что известно о визите посла Израиля в Умань?
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский посетил Уманскую центральную городскую больницу, где провел встречу с директором Иваном Хоптяным. Во время своего визита дипломат передал систему очистки воды для нужд учреждения.
Церемония состоялась при участии городского головы Умани Ирины Плетневой.
Церемония передачи установки очистки воды / фото посольства Израиля
Как отметил Михаэль Бродский, Израиль продолжает оказывать помощь Украине. По решению министра иностранных дел Израиля, Гидеона Саара, в ближайшее время Украине будет передано несколько установок очистки воды.
Сегодня такая установка начала работать в Умани. Благодаря этому пациенты местной больницы и близлежащих домов смогут бесперебойно получать питьевую воду высокого качества,
– указал посол.
Установка очистки воды, которую передали больнице / фото посольства Израиля
Умань – важный город для Израиля
Умань – место паломничества хасидов, которые собираются там на празднование Рош ха-Шана, еврейского Нового года. Это традиционное религиозное собрание десятков тысяч верующих.
Ежегодно осенью в Умань прибывают тысячи паломников Израиля, США и ряда европейских стран
Паломничество сосредоточено вокруг чествования уважаемого Нахмана из Брацлава, место последнего упокоения которого имеет глубокое значение для этого течения.
В этом году СМИ писали, что Украина якобы запретила поездку на Рош ха-Шана. Киев якобы настоятельно рекомендовал воздержаться от паломничества из-за угрозы атак России. Однако позже израильский журналист, который был автором оригинальной новости, сам же это и опроверг – представитель МИД Израиля подтвердил, что политика Украины относительно паломничества осталась без изменений.