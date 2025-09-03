Посол Ізраїлю з важливим подарунком завітав до міської лікарні в Умані
- Посол Ізраїлю Міхаель Бродський відвідав Уманську лікарню та передав систему очистки води для медзакладу.
- Ізраїль планує передати Україні декілька установок очищення води за рішенням міністра закордонних справ.
- Церемонія передачі установки відбулася за участі міського голови Умані Ірини Плетньової.
У середу, 3 вересня, посол Ізраїлю відвідав уманську лікарню. Він передав важливий для медзакладу подарунок.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство Ізраїлю.
Що відомо про візит посла Ізраїлю в Умань?
Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський відвідав Уманську центральну міську лікарню, де провів зустріч з директором Іваном Хоптяним. Під час свого візиту дипломат передав систему очистки води для потреб закладу.
Церемонія відбулася за участі міського голови Умані Ірини Плетньової.
Церемонія передачі установки очищення води / фото посольства Ізраїлю
Як зазначив Міхаель Бродський, Ізраїль продовжує надавати допомогу Україні. За рішенням міністра закордонних справ Ізраїлю, Гідеона Саара, найближчим часом Україні буде передано декілька установок очищення води.
Сьогодні така установка почала працювати в Умані. Завдяки цьому пацієнти місцевої лікарні та прилеглих будинків зможуть безперебійно отримувати питну воду високої якості,
– вказав посол.
Установка очищення води, яку передали лікарні / фото посольства Ізраїлю
Умань – важливе місто для Ізраїлю
Умань – місце паломництва хасидів, які збираються там на святкування Рош га-Шана, єврейського Нового року. Це традиційне релігійне зібрання десятків тисяч вірян.
Щороку восени до Умані прибувають тисячі паломників Ізраїлю, США та низки європейських країн
Паломництво зосереджено навколо вшанування шанованого Нахмана з Брацлава, місце останнього спочинку якого має глибоке значення для цієї течії.
Цьогоріч ЗМІ писали, що Україна нібито заборонила поїздку на Рош га-Шана. Київ нібито наполегливо рекомендував утриматися від паломництва через загрозу атак Росії. Проте пізніше ізраїльський журналіст, який був автором оригінальної новини, сам же це і спростував – речник МЗС Ізраїлю підтвердив, що політика України щодо паломництва залишилася без змін.