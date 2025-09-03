У середу, 3 вересня, посол Ізраїлю відвідав уманську лікарню. Він передав важливий для медзакладу подарунок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство Ізраїлю.

Що відомо про візит посла Ізраїлю в Умань?

Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський відвідав Уманську центральну міську лікарню, де провів зустріч з директором Іваном Хоптяним. Під час свого візиту дипломат передав систему очистки води для потреб закладу.

Церемонія відбулася за участі міського голови Умані Ірини Плетньової.

Церемонія передачі установки очищення води / фото посольства Ізраїлю

Як зазначив Міхаель Бродський, Ізраїль продовжує надавати допомогу Україні. За рішенням міністра закордонних справ Ізраїлю, Гідеона Саара, найближчим часом Україні буде передано декілька установок очищення води.

Сьогодні така установка почала працювати в Умані. Завдяки цьому пацієнти місцевої лікарні та прилеглих будинків зможуть безперебійно отримувати питну воду високої якості,

– вказав посол.

Установка очищення води, яку передали лікарні / фото посольства Ізраїлю

Умань – важливе місто для Ізраїлю