Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Що відомо про ізраїльських військових в ЗСУ?

В українській армії воює чимало етнічних євреїв, серед них є і громадяни Ізраїлю. Також і навпаки – багато українців служить в Ізраїлі.

За словами посла, про таких військових найчастіше стає відомо у трагічних обставинах. У таких випадках посольство допомагає з організацією поховання, зокрема з перевезенням тіла до Ізраїлю або в Україну.

На жаль, ми дізнаємося про це здебільшого в трагічних випадках, коли хтось гине. Тоді посольство зв'язується з родичами,

– сказав Бродський.

Дипломат підкреслив, що подібні ситуації свідчать про глибоку спільність долі українського та єврейського народів. Міхаель Бродський додав, що наші народи об'єднують не лише позитивні моменти, але й спільні трагедії.

