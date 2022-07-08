Николаевские десантники уничтожили 5 танков оккупантов: мощные фото с поля боя 18+
Завершаются 135 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Враг продолжает нести сокрушительные потери в живой силе и технике.
В частности, николаевские десантники 8 июля сожгли несколько танков и уничтожили вместе с ними экипаж российских оккупантов Донецкой области. Фоторепортаж успешной работы по скоплению врага на Донбассе обнародовала 79 ОДШБр "Николаев".
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Успехи ВСУ в Донецкой области
Отмечается, что воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады во время боя на одном из участков ведения боевых действий 8 июля уничтожили в общей сложности 5 российских танков. Некоторых членов экипажа, не сгоревших вместе с вражеской техникой, нашим защитникам удалось взять в плен.
К слову, на обнародованных фотографиях зафиксированы результаты удачной работы украинских воинов из 79 ОДШБр в сутки, которые продолжают уничтожать захватчиков в Донецкой области.
Смерть русским оккупантам! Итого к Победе! Слава Украине!
– подписали фоторепортаж в службе связей с общественностью 79 ОДШБр.
Результаты удачной работы николаевских десантников на Донбассе 8 июля / Фото 79 ОДШБр (18+)
Добавим, что в телеграм-канале "Грунт" обнародовали немного больше фото и видео работы ВСУ в Донецкой области. Там, без указания официального источника, сообщили, что в ходе боев вблизи Святогорска было уничтожено в общей сложности 12 единиц вражеской техники – 9 танков и 3 броневика. К сообщению также прикрепили видео точного удара ВСУ.
Общие потери врага по состоянию на 8 июля
Кстати, в целом с 24 февраля россия, по состоянию на утро 8 июля, уже потеряла в развязанной широкомасштабной войне против Украины:
- около 36 900 военных;
- танков – 1637 единиц;
- боевых бронированных машин – 3811 единиц;
- артиллерийских систем – 828 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 247 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 107 единиц;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 187 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 единиц;
- крылатых ракет – 155 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2685 единиц;
- специальной техники – 66 единиц.
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