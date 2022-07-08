Исторический момент сняли операторы, прибывшие на остров вместе с воинами командования "Юг". Кроме этого, в минобороны рассказали, как это место выглядело в фотографиях военкоров разных лет.

Заметьте Пусть видят наш флаг и знают, что нас не сломать, – Зеленский об освобождении Змеиного

На острове пока не будет позиций ВСУ

В командовании сообщили, что самое основное в операции – выбивание врага с острова. Это имеет большое стратегическое значение для того, чтобы существенно ослабить влияние врага на побережье южных областей. Однако пока там не будут базироваться подразделения украинских войск.

Дальнейшее пребывание там пока не имеет смысла. Мы все осознаем, что возможны воздушные и ракетные атаки, это довольно опасно. Далее по усмотрению военного командования,

– сказали в ОК "Юг".

Установка флага Украины на Змеином: смотрите видео

Хроники Змеиного в фотографиях военкоров

В "Армии" описали истории служащих разных лет, которые служили или просто посещали остров. Один из них еще в 1999 году сказал то, что прекрасно описывает этот героический клочок суши в Черном море: "Здесь тяжело служить, но покидать Змеиный еще труднее".

Остров уже более ста лет находится на попечении военных. Основная его функция – быть передовым наблюдательным пунктом. А вот для обороны или как плацдарм для нападения он не очень пригоден – это недавно подтвердили россияне своим "жестом доброй воли".

На нескольких снимках журналиста-фоткора "Пограничника Украины" Григория Кравца можно увидеть плановый объезд пограничных подразделений командованием пограничного отряда в 1994 году. На его фотографиях разгрузка продуктов и другого имущества для пограничной заставы. Кроме самодельной грузовой "бурбухайки", подвозящей грузы к складу от места выгрузки, также есть на фото и гражданские жители острова — жены и дети пограничников.

Змеиный в 1994 году / Фото Григория Кравца из "Армияinform"

На следующих фото уже 1998 год. Тогда состоялась инспекционная поездка на остров начальника штаба Воздушных войск Украины генерал-майора Павла Шишолина. Вместе с ним в кадре есть руководители отряда морской охраны и сухопутного пограничного отряда, выполнявшие задачи по охране госграницы в этом регионе.

На заднем плане можно увидеть элементы радиолокационного комплекса П-80 "Алтай". Он был взят на вооружение в 1962 году местного подразделения войск ПВО. Спустя несколько лет подразделения противовоздушной обороны "сняли" с острова.

Инспекция генерал-майора Шишолина на остров в 1998 году / Фото "Армияinform"

Одно из первых цветных панорамных фото острова было сделано в 2000 году. Сделали его на редкий еще тогда для Украины фотоаппарат Canon.



Остров с высоты птичьего полета в 2000 году / Фото "Армияinform"

Спокойная жизнь на Змеином внезапно закончилась примерно тогда же. В 2000 году украинские геологи компании "Черноморнефтегаз" открыли крупное нефтегазовое месторождение в этой части моря. Тогда Румыния вступила в спор с Украиной за эти залежи. С тех пор на остров стали чаще прибывать высокие делегации из столицы. Вскоре из госбюджета выделили средства на обновление инфраструктуры и улучшение транспортного сообщения с "большой землей".



Маяк на Змеином в 2000 году / Фото "Армияinform"

В 2007 году для рекогносцировки, то есть оценки "фронта работ", на остров прибыл президент Виктор Ющенко. С ним была большая делегация чиновников, а также экспертов из разных отраслей.

Делегация на остров в 2007 году / Фото "Армияinform"

В 2008 году там уже открыли новый пограничный залог. Торжественное открытие проходило при участии президента Украины Виктора Ющенко, главы ГПСУ генерал-полковника Николая Литвина.

Открытие пограничной заставы на Змеином / Фото "Армияinform"

Вскоре, как бонус от Укрпочты, у острова появился собственный почтовый конверт. Кроме этого, создали для островитян и собственный почтовый адрес — Одесская область, поселок Белый, улица Казацкая, 1.



Конверт острова от Укрпочты / Изображение "Армияinform"

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