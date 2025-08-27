Новый этап политического противостояния между правительством и президентом в Польше вызвал негативный резонанс в украинском информационном поле. Одним из инструментов внутреннего противостояния стал законопроект о поддержке Украины, имевший целью продлить важные положения действующего закона, временные рамки которого истекают 30 сентября.

Вокруг этого вопроса уже появилось много спекуляций и интерпретаций, поскольку он касается особенно резонансных тем. Безусловно, ситуацией пытается воспользоваться и российская пропаганда. Важно, чтобы дальнейшие обсуждения не провоцировали негативный фон для двустороннего взаимодействия и не стали инструментом в руках маргинальных групп, использующих ее исключительно в политических целях. В эксклюзивной колонке для 24 Канала попробую предоставить объективные ответы на ключевые вопросы по этой ситуации.

Прекратит ли Польша финансирование Starlink для Украины?

Есть достаточно причин надеяться, что такого сценария удастся избежать. К сожалению, проблема возникла ситуативно. Вопрос финансирования Starlink шел в одном пакете с поддержкой беженцев, в которую Кароль Навроцкий стремится внести собственные коррективы. Именно поэтому, вето охватило весь перечень направлений помощи.

На практике, команда президента не выступает против безопасности поддержки Украины. В его команде считают, что финансирование услуг может в дальнейшем осуществляться через специальный резервный фонд и угроз для ее прекращения не будет.

В правительстве также последовательны по обеспечению военно-технических потребностей Вооруженных Сил Украины, а Дональда Туск заинтересован в том, чтобы своевременно найти выход из ситуации. Стоит ожидать, что премьер инициирует необходимые правительственные решения, которые позволят продолжать оплачивать услуги Starlink даже без потребностей принятия указанных действий президентом.

Потеряют ли украинцы временную защиту в Польше после 30 сентября?

Такие риски близки к нулю.

Во-первых, ни правительство, ни президент не заинтересованы в том, чтобы в местной экономике произошел коллапс – созданные украинцами бизнесы потеряли возможность функционирования и генерирования 2,7% ВВП, а польские предприниматели – ценный кадровый потенциал.

Во-вторых, в июне 2025 года Совет ЕС пролонгировал защиту для беженцев до марта 2027 года. Это также будет выступать правовой основой для польской позиции.

В таких условиях, несмотря на политическое противостояние, вопрос пребывания украинских граждан на территории Польши будет решен, а сценария массовых депортаций или тому подобное – удастся избежать.

Потеряют ли беженцы социальную помощь со стороны Польши?

Этот вопрос представляется одновременно наиболее проблемным и наполненным популизмом.

Вето президента Польши обосновано тем, что помощь на детей в размере 800 злотых, льготы на медицинское обслуживание и т.д. должны сохранить только те украинцы, что платят налоги и официально трудоустроены.

Стоит заметить, что такой подход будет касаться наиболее незащищенного слоя населения, представители которой в силу различных обстоятельств не могут соответствовать определенным президентом критериям.

Однако они находятся в меньшинстве. Более 80% украинцев, проживающих в Польше, действуют в рамках трудового кодекса и справедливо пользуются тем же правами, что и польские граждане, платя налоги и соблюдая польские законы.

Еще более показательными являются статистические данные: суммарно с момента российского полномасштабного вторжения и по результатам финансового 2024 года украинские граждане уплатили 51,3 миллиарда злотых налогов и социальных взносов. В то же время общая сумма социальных выплат для беженцев из польского бюджета составила 7,56 миллиарда злотых. Если добавить к указанной сумме 9 миллиардов злотых на медицинскую помощь, то защита и обеспечение потребностей украинских граждан обошлась польскому бюджету в 16,56 миллиарда злотых.

Легко можно прийти к выводу, что доходы польской казны существенно превышают расходы.

Как надежный и стратегический партнер Польша взяла на себя ключевую роль в помощи беженцам, что требует отдельной благодарности. В ответ украинский бизнес способствовал значительному расширению налоговых поступлений польского бюджета. Такая справедливая формула – взаимовыгодна для всех.

Однако, к сожалению, в части избирателей "ПиС" и у большинства сторонников "Конфедерации" есть запрос на ограничение поддержки украинских граждан, сформированный под действием различных факторов: иногда направленной пропаганды, иногда из-за бессмысленных действий отдельных представителей украинского сообщества, которые провоцируют негативные реакции. Кароль Навроцкий отреагировал на него таким образом и использовал право вето.

Несмотря на это, есть основания полагать, что польское правительство отыщет механизм, который позволит продолжить выплаты и для граждан, не имеющих возможности работать. Конечно, при условии, что причина этому будет доказана и аргументирована.

Подытоживая, политический конфликт польского правительства и Навроцкого частично захватил и тему Украины, что прогнозируемо вызвало беспокойство. Несмотря на все, остается достаточно возможностей для стабилизации ситуации.

В любом случае украинской дипломатии стоит помнить, что вопрос украинских граждан, поддержки Украины или истории еще не раз будут находиться в центре внимания польского политического процесса. Особенно с приближением парламентских выборов, что потребует значительных усилий для удержания умеренной ситуации без ущерба для общих интересов.

Ни в Варшаве, ни в Киеве не стремятся давать поводов россиянам радоваться и спекулировать на противоречивых темах польско-украинских отношений.