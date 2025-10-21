Чтобы подтвердить статус участника боевых действий (УБД), надо иметь соответствующий документ. Бумажная его версия может потеряться, но выход есть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кировоградский областной ТЦК и СП.

Куда обращаться, если потеряли бумажное удостоверение УБД?

К счастью, электронное удостоверение ветерана в Дії имеет такую же юридическую силу, как и бумажное. Поэтому его вполне можно использовать вместо утерянного.

Чтобы восстановить утраченное удостоверение УБД или непригодное для использования бумажное, следует обратиться в Министерство по делам ветеранов Украины, или структурное подразделение по вопросам ветеранской политики (они работают при ОВА, районных, районных в городе Киеве госадминистрациях, исполкомах городов), или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Надо подать заявление и ряд документов лично или через законного представителя или отправить по почте (заказным письмом) непосредственно в Министерство по делам ветеранов Украины по адресу: Киев, улица Крещатик, 34, 01001.

Заявление пишут в произвольной форме, отмечая фамилию, собственное имя, отчество, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона, способ получения удостоверения участника боевых действий (по месту оформления удостоверения, в ЦНАП (полное наименование и местонахождение).

Документы, которые нужны, чтобы восстановить удостоверение УБД:

копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины – для граждан Украины; копия паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства, вида на постоянное проживание, вида на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, или другого документа, подтверждающего законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины, кроме справки об обращении за защитой в Украине и справки об обращении за признанием лицом без гражданства – для иностранцев и лиц без гражданства;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

копия документа, удостоверяющего личность законного представителя или уполномоченного лица, и копия документа, который предоставляет полномочия законному представителю или уполномоченному лицу представлять заявителя, оформленного в соответствии с требованиями законодательства – в случае обращения законного представителя или уполномоченного лица;

фотография размером 3х4 сантиметра;

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (его можно получить в ЦПАУ);

документы об изменении личных данных (фамилии, собственного имени и отчества.

Восстановление или замена удостоверения УБД военнослужащим, а также лицам рядового и начальствующего состава, осуществляется органами сектора безопасности и обороны, в которых они проходят или проходили службу,

– отметили в Кировоградском ТЦК.

