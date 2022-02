Повар пересолил суп для Елизаветы II и потерял гражданство: эксклюзивные подробности скандала

В 2006 году королева Великобритании Елизавета II вместе с герцогом Эдинбургским и мужем Филиппом посетили с официальным визитом Ригу – столицу Латвии. Повар Василий Стрельников приготовил для королевской семьи суп.

Во время приготовления он пересолил блюдо. Елизавета II сообщила об этом и чуть позже Стрельникова лишили гражданства Латвии. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал посол украинской кухни в мире, бренд-шеф и телеведущий Юрий Ковриженко.

Как шеф-повара наказали из-за жалобы Елизаветы II

Юрий Ковриженко рассказал, что дружит с Василием Стрельниковым.

Примерно десять лет назад, еще молодым шефом, он готовил для Елизаветы II, когда она прибыла с официальным визитом в Латвию. И он пересолил суп. Он сам из Беларуси, а на тот момент только получил гражданство Латвии. Елизавета II сказала, что повар (пересолил суп – 24 канала). За это у него забрали гражданство Латвии,

– рассказал гастродипломат.

Гражданство Латвии мужчина смог снова получить только через несколько лет.

Ковриженко считает, что организовывать мероприятия для иностранных шефов в Соединенном Королевстве уже не будут из-за состояния здоровья Елизаветы II / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Готовить для таких людей это очень большая ответственность и честь. И если тебя допускают (к таким мероприятиям – 24 канал), то твою квалификацию уже признают,

– подчеркнул шеф-дипломат.

Он признался, что также мечтает приготовить блюдо для королевы Великобритании, но предполагает, что организовывать мероприятия для иностранных шефов в Соединенном Королевстве уже не будут.

Шеф-дипломат мечтает приготовить блюдо для королевы Великобритании / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Последние годы она (Елизавета II – 24 канал) очень сильно болеет и, скорее всего, уже таких приемов для иностранных шефов не будет.

– рассказал Юрий Ковриженко.

Кто такой Юрий Ковриженко

Юрий Ковриженко – шеф, гастродипломат, посол украинской кухни в мире. Одно из основных течений, которое он развивает – украинская кухня может быть высокой. Юрий много экспериментирует с привычными составляющими и новыми техниками. Именно его молекулярный борщ удивил Красный гид "Мишлен".

В портфеле Ковриженко, кроме двойного признания Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, еще несколько престижных наград. Среди них – Global Chef Awards (2017), а также интронизация в старейший кулинарный орден мира Disciples Escoffier International (2021).

