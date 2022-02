Кухар пересолив суп для Єлизавети II та втратив громадянство: ексклюзивні подробиці скандалу

У 2006 році королева Великобританії Єлизавета II разом з герцогом Единбурзьким та чоловіком Філіпом відвідали з офіційним візитом Ригу – столицю Латвії. Кухар Василь Стрельніков приготував для королівської родини суп.

Під час приготування він пересолив страву. Єлизавета II повідомила про це і трохи згодом Стрельнікова позбавили громадянства Латвії. Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів амбасадор української кухні у світі, бренд-шеф та телеведучий Юрій Ковриженко.

Не проґавте Всі чудово знають, що Євген не вміє готувати, – гастродипломат про шкільне меню від Клопотенка

Як шеф-кухаря покарали через скаргу Єлизавети II

Юрій Ковриженко розповів, що товаришує з Василем Стрельніковим.

Десь десять років тому, ще молодим шефом, він готував для Єлизавети II, коли вона прибула з офіційним візитом до Латвії. І він пересолив суп. Він сам – з Білорусі, а на той момент тільки отримав громадянство Латвії. Єлизавета II сказала, що кухар (пересолив суп – 24 канал). За це в нього забрали громадянство Латвії,

– розповів гастродипломат.

Громадянство Латвії чоловік зміг знову набути тільки через декілька років.

Ковриженко вважає, що організовувати заходи для іноземних шефів в Сполученому Королівстві вже не будуть через стан здоров'я Єлизавети II / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

​Читайте Про Єлизавету II, шкільне меню від Клопотенка та війну за борщ: інтерв'ю з гастродипломатом

Готувати для таких людей – це дуже велика відповідальність і честь. І якщо тебе допускають (до таких заходів – 24 канал), то твою кваліфікацію вже визнають,

– наголосив шеф-дипломат.

Він зізнався, що також мріє приготувати страву для королеви Великобританії, проте припускає, що організовувати заходи для іноземних шефів в Сполученому Королівстві вже не будуть.

Шеф-дипломат мріє приготувати страву для королеви Великобританії / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Останні роки вона (Єлизавета II – 24 канал) дуже сильно хворіє і скоріш за все вже таких прийомів для іноземних шефів не буде,

– розповів Юрій Ковриженко.

Цікаво знати Святкуємо по-королівськи: улюблені десерти Єлизавети II, доступні кожному

Хто такий Юрій Ковриженко

Юрій Ковриженко – шеф, гастродипломат, амбасадор української кухні у світі. Одна з основних течій, яку він розвиває, – українська кухня може бути високою. Юрій чимало експериментує зі звичними складовими та новими техніками. Саме його молекулярний борщ здивував Червоний гід "Мішлен".

У портфелі Ковриженка, окрім подвійного визнання Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, ще декілька престижних відзнак. Серед них – Global Chef Awards (2017), а також інтронізація до найстарішого кулінарного ордену світу Disciples Escoffier International (2021).

Як знати, що ви п'єте замало: дивіться відео