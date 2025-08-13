Бронь не гарантирует, что повестка не придет. Адвокат рассказала, как действовать, чтобы не попасть в розыск и отстоять свои права.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко для УНИАН, передает 24 Канал. Она объяснила, как действовать в такой ситуации, чтобы избежать розыска и когда можно обжаловать решение ТЦК.

Что делать, чтобы не попасть в розыск?

В Украине продолжается призыв военнообязанных для защиты государства. В то же время некоторые категории граждан имеют официальное бронирование и не подлежат мобилизации. Однако даже с бронью в "Дії" или на бумаге повестка все же может поступить.

Адвокат Екатерина Анищенко объяснила, что в таком случае нельзя игнорировать вызов. Нужно явиться в территориальный центр комплектования с документами, которые подтверждают бронирование. Это позволит погасить "повестку" и избежать розыска за неявку. Если же военнообязанный уже находится в розыске, оформить бронь через "Дію" невозможно. Для снятия этого статуса следует лично прийти в ТЦК, а при наличии оснований – оплатить штраф.

После физической явки данные о военнообязанном обновляются в течение 72 часов в системах "Резерв" и "Оберіг". Только после этого в "Дії" можно оформить бронирование.

Относительно прохождения военно-врачебной комиссии, Анищенко отметила: закон не обязывает делать это до бронирования. Некоторые госпредприятия все же требуют ВЛК от своих работников, а потом подают документы на бронь. Известны случаи, когда забронированных отпускали даже из распределителей ТЦК после подтверждения наличия брони.

В то же время, если бронь появилась после издания мобилизационного приказа, оснований для освобождения от службы нет. Если же бронирование оформлено ранее, действия ТЦК можно обжаловать. В случае, когда забронированного человека уже отправили в учебный центр, единственный выход – обращение в суд. Судебная практика показывает: если бронирование было действующим, но ТЦК его проигнорировал, такие действия признают незаконными.