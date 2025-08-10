В Тверской области призывник получил SMS и уведомление через сервис госуслуг о повестке в военкомат. Это первый подтвержденный случай работы реестра электронных повесток в России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также В России цинично оправдали удар по железной дороге на Днепропетровщине

Онлайн-повестки в России: что известно?

В Тверской области России зафиксирован первый случай рассылки электронных повесток призывникам. Мужчина призывного возраста получил сразу два сообщения: через SMS и российский сервис с госуслугами.

В сообщении, которое распространили враждебные СМИ, отмечалось, что повестка размещена в реестре и считается врученной через семь дней. Также на сервисе с государственными услугами указали дату явки в военкомат и предупредили о запрете выезда из страны в случае нарушения этого срока.

Кроме выезда за границу, как пишут пропагандистские росСМИ, через 20 дней после игнорирования повестки будут действовать дополнительные ограничения. В частности, речь идет о запрете регистрировать предпринимательскую деятельность, получать загранпаспорт, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты и становиться самозанятым.

Кроме того, на "уклонистов" могут накладывать административный штраф.

Напомним, пленные российские военные заявляют о больших потерях среди своих подразделений и невыносимых условиях, которые заставили их сдаться. В то же время они благодарят украинских защитников за то, что сохранили им жизнь.