У Тверській області призовник отримав SMS і повідомлення через сервіс держпослуг про повістку до військкомату. Це перший підтверджений випадок роботи реєстру електронних повісток у Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також У Росії цинічно виправдали удар по залізниці на Дніпропетровщині

Онлайн-повістки в Росії: що відомо?

У Тверській області Росії зафіксовано перший випадок розсилки електронних повісток призовникам. Чоловік призовного віку отримав одразу два повідомлення: через SMS і російський сервіс з держпослугами.

У повідомленні, яке поширили ворожі ЗМІ, зазначалося, що повістка розміщена у реєстрі та вважається врученою за сім днів. Також на сервісі з державними послугами вказали дату явки до військкомату й попередили про заборону виїзду з країни у разі порушення цього терміну.

Окрім виїзду за кордон, як пишуть пропагандистські росЗМІ, через 20 днів після ігнорування повістки діятимуть додаткові обмеження. Зокрема, йдеться про заборону реєструвати підприємницьку діяльність, отримувати закордонний паспорт, укладати угоди з нерухомістю, брати кредити та ставати самозайнятим.

Крім того, на "ухилянтів" можуть накладати адміністративний штраф.

Нагадаємо, полонені російські військові заявляють про великі втрати серед своїх підрозділів та нестерпні умови, які змусили їх здатися. Водночас вони дякують українським захисникам за те, що зберегли їм життя.