Только Россия могла это сделать: почему ей выгодно повреждение газопровода между Эстонией и Финляндией
На днях стало известно о повреждении подводного газопровода между Финляндией и Эстонией. По предварительным выводам это могло быть сделано намеренно и подозревают в этом Россию.
Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в разговоре с 24 Каналом тоже предполагает такую версию. Он назвал очевидный мотив.
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Причастность России
Отметим, что в настоящее время продолжается расследование и окончательные выводы ожидаются. Но финская сторона считает, что это был умышленный акт разрушения.
В первую очередь это выгодно России. Чтобы не получали газ в обход ее и ей платили деньги. Я бы предположил такую логику,
– сказал оппозиционный политик.
Геннадий Гудков о повреждении подводного газопровода между Финляндией и Эстонией: смотреть видео
У России есть соответствующие ресурсы для этого. Также возникает вопрос чьими руками она могла это сделать.
"Чьими руками делать: ФСБ, минобороны или создать ЧВК – вон Вагнер был, никому не подчинялся – это уже вопрос техники", – отметил Гудков.
Главное – заказчик. А им может быть именно Россия как и бенефициар этой диверсии.
"У России такие возможности есть. Интерес недопустить альтернативные поставки газа – есть. Можем подозревать – да. Аморальное руководство в России – есть. Вот несколько фактов", – пояснил политик.
Повреждение газопровода: что известно
- Повреждение газопровода Balticconnector произошло в ночь на 8 октября – было зафиксировано снижение давления. Сначала подачу газа прекратили, а затем обнаружили повреждение и неисправность в кабеле связи между Финляндией и Эстонией.
- Данный инцидент возобновил волнение по поводу уязвимости подводной инфраструктуры. Особенно после взрывов на соседних трубопроводах.
- Объекты в Северном и Балтийском морях считаются одними из самых уязвимых. Хотя и члены НАТО усилили мониторинг с помощью спутников, самолетов, кораблей и подводных лодок.