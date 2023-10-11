Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в разговоре с 24 Каналом тоже предполагает такую версию. Он назвал очевидный мотив.

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Причастность России

Отметим, что в настоящее время продолжается расследование и окончательные выводы ожидаются. Но финская сторона считает, что это был умышленный акт разрушения.

В первую очередь это выгодно России. Чтобы не получали газ в обход ее и ей платили деньги. Я бы предположил такую логику,

– сказал оппозиционный политик.

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У России есть соответствующие ресурсы для этого. Также возникает вопрос чьими руками она могла это сделать.

"Чьими руками делать: ФСБ, минобороны или создать ЧВК – вон Вагнер был, никому не подчинялся – это уже вопрос техники", – отметил Гудков.

Главное – заказчик. А им может быть именно Россия как и бенефициар этой диверсии.

"У России такие возможности есть. Интерес недопустить альтернативные поставки газа – есть. Можем подозревать – да. Аморальное руководство в России – есть. Вот несколько фактов", – пояснил политик.

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