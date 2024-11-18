Почему Франция увеличила покупку российского газа

Объемы закупок превысили показатели любого полного года с начала поставок в 2018 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Рост импорта объясняется выполнением долгосрочных контрактов, заключенных с российским Ямал СПГ.

Обратите внимание! Поставки осуществляются для компаний Total Energies, Naturgy Energy Group SA и, в частности, немецкой SEFE.

Особенно выросли объемы поставок в терминал в Дюнкерке, расположенного недалеко от бельгийской границы.

Что известно о SEFE

Немецкая компания SEFE, которая ранее была торговым подразделением российского Газпрома, перешла под контроль Германии после национализации в 2022 году.

Она сохраняет долгосрочные контракты на закупку ямальского сжиженного природного газа, которые достались ей от Газпрома, а также обязательства по поставкам части этого газа в Индию.

Как отмечает Bloomberg, точный объем российского СПГ, потребляемого во Франции, остается неизвестным.

Обратите внимание! После регазификации на терминале в Дюнкерке этот газ смешивается с другими объемами и передается частным компаниям, которые, в свою очередь, поставляют его преимущественно в страны Центральной и Восточной Европы.