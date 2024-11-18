Когда нужно осуществить поверку
Поверка необходима для того, чтобы проверить работает ли счетчик корректно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский филиал компании-газопоставщика "Газосети".
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Из-за некорректной работы, счетчик может осуществлять ошибочные начисления. В частности, показывать увеличенные данные. Соответственно, потребитель будет постоянно переплачивать за газ.
С начала года в лаборатории Житомирского филиала "Газсети" была проведена поверка 4 641 счетчика, из которых 2 872 оказались непригодными для точного учета,
– говорится в сообщении компании.
Обратите внимание! Гражданин не может проводить такую поверку самостоятельно. Эта процедура осуществляется исключительно специалистом.
Как может происходить проверка:
- планово – проверка происходит раз в несколько лет (все зависит от типа устройства);
- внепланово – происходит, если потребитель не уверен в том, что счетчик работает корректно.
Обратите внимание! Проверку счетчика нужно осуществлять и в случае, если устройством давно не пользовались.