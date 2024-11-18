Кто имеет право на выплаты
Выплаты предоставляет Фонд "Право на защиту" при поддержке УВКБ ООН, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".
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Ежемесячно жители Сумщины смогут получать по 3 600 гривен. Помощь будет предоставляться в течение трех месяцев, то есть совокупно один человек сможет получить 10 800 гривен.
Финансовая помощь доступна для жителей Сумской области, которые относятся к одной из двух категорий:
- внутренне перемещенные лица, которые получили этот статус не более чем шесть месяцев назад;
- люди, которые вернулись на постоянное место жительства после эвакуации в другую область или за границу после 24 февраля 2022 года
При каких условиях предоставят выплату
Главные условия для получения средств следующие:
- отсутствие аналогичных выплат от ООН или других организаций;
- доход на одного члена семьи не превышает 5400 гривен в месяц;
Кроме того, на выплаты могут претендовать люди из следующих категорий уязвимости:
- семья с одним из родителей и детьми до 18 лет или пожилыми людьми (55 лет и старше);
- семья, где все члены – пожилые люди (55 лет и старше) или пожилой человек вместе с детьми до 18 лет;
- семья, в составе которой есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.