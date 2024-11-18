Хто має право на виплати

Виплати надає Фонд "Право на захист" за підтримки УВКБ ООН, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Щомісяця жителі Сумщини зможуть отримувати по 3 600 гривень. Допомога надаватиметься впродовж трьох місяців, тобто сукупно одна людина зможе отримати 10 800 гривень.

Фінансова допомога доступна для жителів Сумської області, які належать до однієї з двох категорій:

внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус не більше ніж шість місяців тому;

люди, які повернулися на постійне місце проживання після евакуації до іншої області або за кордон після 24 лютого 2022 року.є

За яких умов нададуть виплату

Головні умови для отримання коштів такі:

відсутність аналогічних виплат від ООН чи інших організацій;

дохід на одного члена родини не перевищує 5400 гривень на місяць;

Крім того, на виплати можуть претендувати люди із наступних категорій вразливості: