Хто має право на виплати
Виплати надає Фонд "Право на захист" за підтримки УВКБ ООН, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".
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Щомісяця жителі Сумщини зможуть отримувати по 3 600 гривень. Допомога надаватиметься впродовж трьох місяців, тобто сукупно одна людина зможе отримати 10 800 гривень.
Фінансова допомога доступна для жителів Сумської області, які належать до однієї з двох категорій:
- внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус не більше ніж шість місяців тому;
- люди, які повернулися на постійне місце проживання після евакуації до іншої області або за кордон після 24 лютого 2022 року.є
За яких умов нададуть виплату
Головні умови для отримання коштів такі:
- відсутність аналогічних виплат від ООН чи інших організацій;
- дохід на одного члена родини не перевищує 5400 гривень на місяць;
Крім того, на виплати можуть претендувати люди із наступних категорій вразливості:
- сім’я з одним із батьків і дітьми до 18 років або літніми людьми (55 років і старше);
- сім’я, де всі члени – літні люди (55 років і старше) або літня людина разом із дітьми до 18 років;
- сім’я, у складі якої є особи з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.