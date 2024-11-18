Коли потрібно здійснити повірку

Повірка необхідна для того, аби перевірити чи працює лічильник коректно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирську філію компанії-газопостачальника "Газмережі".

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Через некоректну роботу, лічильник може здійснювати помилкові нарахування. Зокрема, показувати збільшені дані. Відповідно, споживач буде постійно переплачувати за газ.

З початку року в лабораторії Житомирської філії "Газмережі" було проведено повірку 4 641 лічильника, з яких 2 872 виявилися непридатними для точного обліку,

– йдеться в повідомленні компанії.

Зауважте! Громадянин не може проводити таку повірку самостійно. Ця процедура здійснюється виключно спеціалістом.

Як може відбуватися перевірка:

планово – перевірка відбувається раз на декілька років (усе залежить від типу пристрою);

позапланово – відбувається, якщо споживач невпевнений у тому, що лічильник працює коректно.

Зверніть увагу! Перевірку лічильника потрібно здійснювати і у випадку, якщо пристроєм давно не користувалися.