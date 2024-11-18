Чому Франція збільшила купівлю російського газу

Обсяги закупівель перевищили показники будь-якого повного року з початку постачань у 2018 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зростання імпорту пояснюється виконанням довгострокових контрактів, укладених із російським Ямал ЗПГ.

Зауважте! Постачання здійснюються для компаній Total Energies, Naturgy Energy Group SA та, зокрема, німецької SEFE.

Особливо зросли обсяги постачань до термінала в Дюнкерку, розташованого неподалік бельгійського кордону.

Що відомо про SEFE

Німецька компанія SEFE, яка раніше була торгівельним підрозділом російського Газпрому, перейшла під контроль Німеччини після націоналізації у 2022 році.

Вона зберігає довгострокові контракти на закупівлю ямальського зрідженого природного газу, які дісталися їй від Газпрому, а також зобов’язання щодо постачання частини цього газу до Індії.

Як зазначає Bloomberg, точний обсяг російського ЗПГ, що споживається у Франції, залишається невідомим.

Зауважте! Після регазифікації на терміналі в Дюнкерку цей газ змішується з іншими обсягами та передається приватним компаніям, які, своєю чергою, постачають його переважно до країн Центральної та Східної Європи.