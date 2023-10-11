Російський опозиційний політик Геннадій Гудков у розмові з 24 Каналом теж припускає таку версію. Він назвав очевидний мотив.
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Причетність Росії
Зазначимо, що наразі ще триває розслідування і остаточні висновки очікуються. Але фінська сторона вважає, що це був навмисний акт руйнування.
В першу чергу це вигідно Росії. Щоб не отримували газ в обхід неї і їй платили гроші. Я б припустив таку логіку,
– сказав опозиційний політик.
Геннадій Гудков про пошкодження підводного газопроводу між Фінляндією та Естонією: дивитись відео
Росія має відповідні ресурси для цього. Також постає питання чиїми руками вона могла це зробити.
"Чиїми руками робити: ФСБ, міноборони чи створити ПВК – он Вагнер був, який нікому не підкорявся – це вже питання техніки", – відзначив Гудков.
Головне – замовник. А ним може бути саме Росія як і бенефіціаром цієї диверсії.
"У Росії такі можливості є. Інтерес недопустити альтернативні поставки газу – є. Можемо підозрювати – так. Аморальне керівництво в Росії – є. Ось декілька фактів", – пояснив політик.
Пошкодження газопроводу: що відомо
- Пошкодження газопроводу Balticconnector сталося в ніч на 8 жовтня – було зафіксовано зниження тиску. Спочатку подачу газу припинили, а згодом виявили пошкодження і несправність у кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією.
- Даний інцидент поновив хвилювання щодо вразливості підводної інфраструктури. Особливо після вибухів на сусідніх трубопроводах.
- Об'єкти в Північному та Балтійському морях вважаються одними з найбільш вразливих. Хоча й члени НАТО посилили моніторинг за допомогою супутників, літаків, кораблів і підводних човнів.