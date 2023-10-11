Російський опозиційний політик Геннадій Гудков у розмові з 24 Каналом теж припускає таку версію. Він назвав очевидний мотив.

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Причетність Росії

Зазначимо, що наразі ще триває розслідування і остаточні висновки очікуються. Але фінська сторона вважає, що це був навмисний акт руйнування.

В першу чергу це вигідно Росії. Щоб не отримували газ в обхід неї і їй платили гроші. Я б припустив таку логіку,

– сказав опозиційний політик.

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Росія має відповідні ресурси для цього. Також постає питання чиїми руками вона могла це зробити.

"Чиїми руками робити: ФСБ, міноборони чи створити ПВК – он Вагнер був, який нікому не підкорявся – це вже питання техніки", – відзначив Гудков.

Головне – замовник. А ним може бути саме Росія як і бенефіціаром цієї диверсії.

"У Росії такі можливості є. Інтерес недопустити альтернативні поставки газу – є. Можемо підозрювати – так. Аморальне керівництво в Росії – є. Ось декілька фактів", – пояснив політик.

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