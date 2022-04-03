Пожалуй, они тоже "нацисты", – Маляр об убийствах оккупантами животных с особой жестокостью
3 апреля 2022 , 22:18Читати новину українською
Российские захватчики убивали с особой жестокостью не только детей и родителей, но и животных. Заместитель министра обороны Анна Маляр заметила, что, видимо, по мнению оккупантов, они тоже были "нацистами".
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