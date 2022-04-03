Мабуть, вони теж "фашисти", – Маляр про вбивства окупантами тварин з особливою жорстокістю

Російські загарбники вбивали з особливою жорстокістю не лише дітей та їхніх батьків, а й тварин. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зауважила, що, мабуть, на думку окупантів, вони теж були "фашистами".

Маляр в ефірі національного телемарафону зауважила, що розпочався вже другий місяць боротьби з московською навалою, повідомляє 24 канал. За цей час кожен українець задавав собі питання, чому таке може відбуватися у XX столітті й що це взагалі за така війна – настільки цинічна і жорстока.

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Окупанти жорстоко вбивали не лише мирних жителів, а й тварин

Заступниця міністра додала, що відповідь на ці питання дуже проста – це війна не держав чи народів, це війна цивілізації та варварства. І коли окупанти покинули міста на Київщині, а українські військові почали проводити там розмінування та зачистки, це варварство побачили усі.

І дійсно там видно жахливі речі – там вбиті не тільки цивільні, не тільки мародерство, там масово жорстоко вбиті тварини, які, мабуть, на думку російських військових теж були "фашистами",

– зауважила Маляр.

Заступниця міністра підсумувала, що українці, як цивілізація, обов'язково це варварство переможуть, але при цьому їм також потрібно залишитися цивілізованими.

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