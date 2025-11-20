Могла взорваться зарядная станция: что говорят в ГСЧС о пожаре в Киеве

Днем 20 ноября киевские паблики информировали о пожаре или даже взрыве в столице. ГСЧС выложила официальную информацию об этом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киева.

Что известно о взрыве в Киеве 20 ноября?

СМИ писали, что инцидент произошел на Кудрявском спуске. Там прогремел взрыв в жилой многоэтажке.



Пожар после взрыва в Киеве / Фото из телеграм-канала

Судя по видео, пожар был сильный, ведь из окон квартиры шел густой дым.

В ГСЧС рассказали, что это горела квартира на 4 этаже 11-этажного жилого дома. Пожар уже ликвидировали.

А во время тушения из соседней квартиры спасли двух людей, в частности ребенка.

Пожар после взрыва в Киеве / Фото ГСЧС

Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину возникновения события будут устанавливать правоохранители,

– акцентировали спасатели.

Как правильно и безопасно пользоваться зарядной станцией?

ГСЧС перечислили несколько простых правил:

держите станцию подальше от влаги;

не используйте опасные кабели типа вилка – вилка вилка;

после полной зарядки – отсоединяйте от сети;

ограничьте доступ детей;

в случае неисправности – немедленно прекратите использование.

А спасатели Буковины изложили эти правила несколько подробнее.

Во-первых, следует использовать только оригинальные зарядные кабели, которые поставляют вместе с устройством. Или те, которые одобрены производителем. Если же использовать несовместимые зарядные устройства и кабели, это может привести к перегреву и повреждения батареи.

Во-вторых, не стоит оставлять зарядную станцию на зарядке дольше, чем нужно.

В-третьих, EcoFlow, Bluetti и другие устройства – для периодического использования. Не следует использовать их круглосуточно или подключать сразу большое количество бытовой техники.

Зарядные станции нельзя использовать вблизи открытого источника огня, в помещениях с высокой температурой. На них не должна попадать вода или другая жидкость. Высокая влажность может привести к короткому замыканию.

Если корпус, зарядные гнезда или розетки станции выглядят поврежденными, не используйте ее. Обратитесь в сервисный центр или производителя для получения справочной информации и дальнейших инструкций,

– напомнили спасатели.

В конце они отметили: если зарядная станция начинает дымить, выделяет запах горения или другие неестественные запахи – немедленно отключите зарядку от сети, а также все подключенные к станции приборы и звоните по телефону 101.