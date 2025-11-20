Могла взорваться зарядная станция: что говорят в ГСЧС о пожаре в Киеве
- В Киеве на Кудрявском спуске произошел пожар в жилой многоэтажке из-за взрыва зарядной станции.
- Во время тушения пожара спасатели спасли двух человек, в частности ребенка.
Днем 20 ноября киевские паблики информировали о пожаре или даже взрыве в столице. ГСЧС выложила официальную информацию об этом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киева.
Важно Главное – безопасность: правила пользования генераторами, газовыми горелками и зарядными станциями
Что известно о взрыве в Киеве 20 ноября?
СМИ писали, что инцидент произошел на Кудрявском спуске. Там прогремел взрыв в жилой многоэтажке.
Пожар после взрыва в Киеве / Фото из телеграм-канала
Судя по видео, пожар был сильный, ведь из окон квартиры шел густой дым.
Смотрите видео пожара в Киеве сегодня
Показываем Кудрявский спуск на карте Киева
В ГСЧС рассказали, что это горела квартира на 4 этаже 11-этажного жилого дома. Пожар уже ликвидировали.
А во время тушения из соседней квартиры спасли двух людей, в частности ребенка.
Пожар после взрыва в Киеве / Фото ГСЧС
Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину возникновения события будут устанавливать правоохранители,
– акцентировали спасатели.
Как правильно и безопасно пользоваться зарядной станцией?
ГСЧС перечислили несколько простых правил:
держите станцию подальше от влаги;
не используйте опасные кабели типа вилка – вилка вилка;
после полной зарядки – отсоединяйте от сети;
ограничьте доступ детей;
в случае неисправности – немедленно прекратите использование.
А спасатели Буковины изложили эти правила несколько подробнее.
Во-первых, следует использовать только оригинальные зарядные кабели, которые поставляют вместе с устройством. Или те, которые одобрены производителем. Если же использовать несовместимые зарядные устройства и кабели, это может привести к перегреву и повреждения батареи.
Во-вторых, не стоит оставлять зарядную станцию на зарядке дольше, чем нужно.
В-третьих, EcoFlow, Bluetti и другие устройства – для периодического использования. Не следует использовать их круглосуточно или подключать сразу большое количество бытовой техники.
Зарядные станции нельзя использовать вблизи открытого источника огня, в помещениях с высокой температурой. На них не должна попадать вода или другая жидкость. Высокая влажность может привести к короткому замыканию.
Если корпус, зарядные гнезда или розетки станции выглядят поврежденными, не используйте ее. Обратитесь в сервисный центр или производителя для получения справочной информации и дальнейших инструкций,
– напомнили спасатели.
В конце они отметили: если зарядная станция начинает дымить, выделяет запах горения или другие неестественные запахи – немедленно отключите зарядку от сети, а также все подключенные к станции приборы и звоните по телефону 101.