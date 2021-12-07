Пожизненное: Верховный Суд поставил точку в деле убийства водителя Blablacar Познякова
Источник:фейсбук Верховного Суда
Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор Дмитрию Голубу. В 2019 году его осудили за убийство водителя BlaBlaCar, львовянина Тараса Познякова.
В деле убийства Познякова суд поставил точку, рассмотрев, однако не удовлетворив кассационные жалобы.
Ранее Убийцу Тараса Позняков приговорили к пожизненному: отклонили апелляцию
Пожизненное заключение для убийцы Познякова
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда на заседании 7 декабря 2021 года рассмотрел кассационные жалобы по делу об убийстве весной 2016 года водителя BlaBlaCar, львовянина Тараса Познякова, попутчиками.
Решением судов первой и апелляционной инстанции осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего его имущества.
Это наказание Верховный Суд решил оставить в силе.
Полный текст постановления суда огласят 13 декабря.
Убийство водителя из Blablacar Познякова: коротко
- Тарас Позняков 4 апреля 2016 года подобрал двух попутчиков с помощью сервиса BlaBlaCar, но до пункта назначения так и не доехал, а бесследно исчез. Его авто через неделю нашли в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Познякова объявили в розыск, а впоследствии нашли причастных к его исчезновению.
- 6 мая 2016 года полиция объявила в розыск подозреваемых. В августе того же года правоохранители арестовали первого подозреваемого в убийстве – экс-бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба на кличку "Тоф".
- В деле был еще один подозреваемый – гражданин России Луан Кингисепп. Но он погиб 23 марта 2019 года в Киеве.