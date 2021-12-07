Довічне: Верховний Суд поставив крапку в справі вбивства водія Blablacar Познякова
Джерело:фейсбук Верховного Суду
Верховний Суд залишив у силі довічний вирок Дмитру Голубу. У 2019 році його засудили за вбивство водія BlaBlaCar, львів'янина Тараса Познякова.
У справі вбивства Познякова суд поставив крапку, розглянувши, однак не задовольнивши касаційні скарги.
Раніше Убивцю Тараса Познякова засудили до довічного: відхилили апеляцію
Довічне ув'язнення для вбивці Познякова
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду на засіданні 7 грудня 2021 року розглянув касаційні скарги у справі про вбивство навесні 2016 року водія BlaBlaCar, львів'янина Тараса Познякова, попутниками.
Рішенням судів першої та апеляційної інстанції засуджений отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього його майна.
Це покарання Верховний Суд вирішив залишити у силі.
Повний текст постанови суду оголосять 13 грудня.
Вбивство водія з Blablacar Познякова: коротко
- Тарас Позняков 4 квітня 2016 року підібрав двох попутників за допомогою сервісу BlaBlaCar, але до пункту призначення так і не доїхав, а безслідно зник. Його авто через тиждень знайшли в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Познякова оголосили у розшук, а згодом знайшли причетних до його зникнення.
- 6 травня 2016 року поліція оголосила в розшук підозрюваних. У серпні того ж року правоохоронці арештувала першого підозрюваного у вбивстві – ексбійця "Правого сектора" Дмитра Голуба на прізвисько "Тоф".
- У справі був ще один підозрюваний – громадянин Росії Луан Кінгісепп. Але він загинув 23 березня 2019 року у Києві.