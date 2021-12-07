Довічне: Верховний Суд поставив крапку в справі вбивства водія Blablacar Познякова

Верховний Суд залишив у силі довічний вирок Дмитру Голубу. У 2019 році його засудили за вбивство водія BlaBlaCar, львів'янина Тараса Познякова.

У справі вбивства Познякова суд поставив крапку, розглянувши, однак не задовольнивши касаційні скарги.

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Довічне ув'язнення для вбивці Познякова

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду на засіданні 7 грудня 2021 року розглянув касаційні скарги у справі про вбивство навесні 2016 року водія BlaBlaCar, львів'янина Тараса Познякова, попутниками.

Рішенням судів першої та апеляційної інстанції засуджений отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього його майна.

Це покарання Верховний Суд вирішив залишити у силі.

Повний текст постанови суду оголосять 13 грудня.

Вбивство водія з Blablacar Познякова: коротко