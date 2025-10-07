Впервые с 2019 года в США состоялся шатдаун, то есть прекращение работы правительства из-за несогласования законопроектов о продлении финансирования. Это должны принимать две партии в стране, но обычно правящая берет инициативу на себя.

Республиканцы же во главе с Дональдом Трампом этого не сделали. Об этом в эфире 24 Канала рассказал профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг, отметив, что ситуация зашла в "тупик".

Почему шатдаун стал личным провалом Трампа?

Профессор объяснил, что в большинстве стран бюджет финансирования правительства пролонгируется автоматически. Однако в США этот законопроект должны принять, а президент подписать. Чтобы принять бюджет, в Сенате нужно 60 голосов от обеих партий, а это бывает редко. Поэтому этот вопрос всегда является компромиссом между правящей партией (сейчас это Республиканская) и оппозицией (Демократическая партия).

Принятие бюджета – это всегда искусство прежде всего исполнительной власти (В США это президент и Белый дом – 24 Канал), которая предлагает его параметры. Президенты, которые об этом заботятся, заблаговременно начинают переговоры с оппозиционной партией,

– объяснил он.

Например, за время президентства Джо Байдена шатдаунов не было. Он за несколько месяцев до принятия бюджета говорил с республиканцами. Таким образом он набирал достаточное количество голосов от их партии и учитывал их интересы.

Трамп же даже не считает за людей демократов, постоянно их оскорбляет и не говорит с ними. За день до шатдауна он впервые встретился с лидерами демократов в Конгрессе. Встреча длилась меньше, чем час. Стороны просто изложили свое видение и дальше дело не пошло,

– отметил он.

Демократы требуют включить в бюджет восстановление финансирования программы медицинского страхования для людей с низкими доходами и продолжение льгот на налоги для тех людей, которые пользуются доступной медицинской страховкой.

Республиканцы не хотят это делать и просто предложили принять временный бюджет, не учитывая требования Демократической партии. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер не согласился.

Айзенберг добавил, что первая неделя после штатдауна будет стоить экономике 15 миллиардов долларов, дальше будет больше. Многие люди могут оставаться без заработной платы, потому что компании будут иметь большие убытки.

К каким последствиям может привести шатдаун США?