Украина не поддержала идею разморозки российских активов в обмен на прекращение огня. ЕС может использовать активы, чтобы предоставлять Украине займы.

Отдельные страны ЕС не поддерживают такой механизм. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

Какие механизмы использования российских активов рассматривает ЕС?

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на конференции YES заявил, что возвращение России ее замороженных активов "не цена за прекращение огня".

По словам вице-премьера Тараса Качки, ЕС рассматривает механизм использования активов России как обеспечение займов Украине. Они будут погашены только после уплаты Украине репараций.

Такой механизм может найти поддержку, ведь речь не идет о конфискации активов напрямую, против чего выступает в частности Бельгия.

