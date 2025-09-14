Україна не підтримала ідею розмороження російських активів в обмін на припинення вогню. ЄС може використати активи, щоб надавати Україні позики.

Окремі країни ЄС не підтримують такий механізм. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

Дивіться також Для фінансування воєнних зусиль в Україні: ЄС пропонує нове рішення щодо російських активів

Які механізми використання російських активів розглядає ЄС?

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на конференції YES заявив, що повернення Росії її заморожених активів "не ціна за припинення вогню".

За словами віцепрем'єра Тараса Качки, ЄС розглядає механізм використання активів Росії як забезпечення позик Україні. Вони будуть погашені лише після сплати Україні репарацій.

Такий механізм може знайти підтримку, адже не йдеться про конфіскацію активів напряму, проти чого виступає зокрема Бельгія.

Бельгія може змінити свою позицію щодо російських активів: що відомо