С препаратами проблем нет, проблема – в логистике, – Ляшко о лекарствах для украинцев

С момента российского вторжения в Украине начались проблемы с лекарствами в аптеках. Однако, как заверили в Министерстве здравоохранения, речь идет не об отсутствии лекарств, а о проблемах с их доставкой именно в аптеки.

После 24 февраля, когда Россия напала на Украину, в аптеках было немало очередей. Сейчас подобных проблем уже нет. Это подтвердил и министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Рада".

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Министр заверил, что с препаратами на территории Украины проблем нет.

Даже если определенный склад был разбомблен, мы успели сделать то, что должны были сделать – мы разбросали лекарственные препараты по разным складам. Поэтому такой критической ситуации, когда выведен из строя один склад, и это повлияло на обеспеченность – это не так,

– заявил Ляшко.

Однако проблема остается, как доставить лекарства в аптеки.

"Проблема больше в логистике. С довозом тяжело, потому что есть боевые действия, разрушены инфраструктурные мосты, не вышли определенные работники, блокпосты", – рассказал Виктор Ляшко.

По его данным, если раньше одного дня можно было доставить лекарства в одну или даже две области, то теперь на одну область приходится тратить по два – три дня. Именно это и влияет на то, успевают ли аптеки обновить ассортимент лекарств.

Почему лекарства исчезали из аптек

Виктор Ляшко рассказал, что причин исчезновения лекарств из аптек было несколько. Первая – люди массово бросились покупать необходимое лекарство в первый день войны. И на некоторые лекарства на пятый день был исчерпан трехмесячный запас, который был в аптеках.

Еще одна причина – аптеки у себя формируют этот трехмесячный запас лекарства. А во время боевых действий часть из них закрылась. Следовательно, и необходимые лекарства были выведены из обращения. А из-за проблем с логистикой доставить новое лекарство в другие аптеки заняло много времени.

Сейчас Минздрав работает над тем, чтобы снабжать необходимым лекарством те города и села, которые освободили из российской оккупации.