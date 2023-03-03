Чудовище, не "маэстро": заслуженного учителя хора "Зарница" обвиняют в изнасиловании

Анна Хижняк – экс-участница детского хора "Зарница" – обвинила его преподавателя, заслуженного учителя Украины, в домогательствах и изнасиловании. Девушка рассказала свою историю, чтобы все знали: за маской уважаемого человека скрывается чудовище, которое необходимо наказать.

Свою историю Анна опубликовала в сети

Художница Анна Хижняк публиковала свою историю в соцсетях. 24 Канал пообщался с девушкой о том, как она будет добиваться справедливости и какое наказание считает заслуженным для "заслуженного".

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Анна пришла в известный киевский детский хор "Зарница", когда ей было 12 лет (2012 год). Влюбленная в пение девушка только что переехала в украинскую столицу. Новых друзей еще не встретила, но, как вспоминает Анна, было немало подростковых комплексов. Ими и воспользовался насильник.

Сначала все было невинно. Анна радовалась новому хобби и встречалась с новыми людьми. Тогда произошли первые в жизни концерты и путешествие за границу.

"Заслуженный учитель приставал и даже насиловал" несовершеннолетних

Имени "заслуженного" и названия заведения мы не раскрываем, поскольку идет подготовка для обращения в правоохранительные органы. Публиковать эти данные пока нельзя.

Все изменилось зимой 2013 года. После концерта Анна ушла занести костюм. Из всех преподавателей был только он. Анна рассказала, что "заслуженный" педагог тогда в первый раз домогался ее. Девушка впала в ступор, а изверг целовал ее в щеки и губы, а потом схватил за грудь. Анна испытала шок. Тогда спасло ее то, что в кабинет вошла другая участница хора.

Всегда виноват насильник. Но, к сожалению, это правило не действует в хоре "Зарница", где заслуженный учитель Украины приставал, домогался и даже насиловал несовершеннолетних девушек,

– говорит Анна.

Горе-педагог брал для репетиций голос типа альт (очень редкий). Анна имела альт, поэтому "учитель" вел ее в отдельный кабинет, чтобы создать идеальные условия для своих бесчеловечных действий.

В поездках хора домогательства не прекращались. В частности, Анна рассказала о поездке из Скадовска в Киев. Он купил билеты на поезд и выбрал, кто где будет спать. Горе-педагог взял себе нижнюю полку – с правой стороны внизу должна была спать Анна.

Среди ночи девушка проснулась от того, что ее лапают. Горе-педагога не остановило даже то, что рядом спала его жена – тоже руководительница хора.

Анна вспоминает, что испытывала страх. В частности, боялась реакции жены "маэстро": ее криков, что это на самом деле она соблазнила пожилого педагога.

"И с этим страхом я ходила и молчала 9 лет. Я чувствовала вину за то, что природа дала мне 6 размер груди, пропорциональную фигуру и пухлые губы. Лапанье, приставание, секс. С несовершеннолетней мной", – делится Анна.

Жуткая история брака "заслуженного"

Анна рассказала, что его разница в возрасте с женой – 35 лет. Одна из экс-участниц хора рассказала Анне, что эти "отношения" развивались на ее глазах. Будущая жена "заслуженного" пришла в хор еще ребенком. Тогда все ее несовершеннолетние коллеги видели, как он "трогал свою будущую жену в автобусе и как она, будучи ребенком, пыталась "удовлетворить" его".

Впоследствии девушка родила от него двух сыновей, а затем присоединилась к преподавательскому составу хора.

Его до сих пор покрывают

О происходящем Анна нашла силы поделиться только в 22 года. Муж и родители поддержали девушку.

"Как вы думаете, как это сказать своему мужу, что первым, кто у тебя был, это дед-извращенец, которому за 70, у которого жена и два сына? Дед, который водил тебя на отдельную квартиру, чтобы насиловать тебя. Дед, который в соседнем кабинете, гнет тебе голову, чтобы ты сделала ему м*нет, когда за стенкой его жена занимается пением с другими девушками", – рассказывает девушка.

Мама Анны сразу рассказала все директору заведения. На встрече присутствовали директор, завучи, он, его жена и Анна с мужем. Наконец-то Анна сказала "заслуженному" все, что думает. За себя и девушек, которые годами страдали от насилия. У некоторых из жертв уже есть внуки, но они до сих пор боятся признаться, что пришлось пережить. Его уволили.

Он имеет свой культ. За 50 лет собрал целую группу фанатов. Сопротивляться жертвами в таких обстоятельствах – чрезвычайно сложно.

Лишь три подруги из хора поверили Анне. Другие девушки, с которыми она спела 10 лет, отвернулись. Но жертвам "заслуженного", молодость которых пришлась на времена СССР, вообще никто не верил. Тогда только одна девочка решилась рассказать свою жуткую историю маме. Женщина начала выяснять, а в ответ услышала только – "не придумывайте, быть такого не может".

Анна рассказывает, что его до сих пор покрывают. Боятся за репутацию заведения и не хотят "портить жизнь хорошему человеку".

"Он" создал себе настоящий рай – женский хор, в котором "он" манипулировал детьми и насиловал", – говорит Анна.

Она добавила, что больше не боится. У девушки есть поддержка, психотерапевт и адвокат. Анна намерена бороться. Она хочет, чтобы пострадавшие больше не боялись. Анна призывает пострадавших написать ей, чтобы вместе добиться справедливости.

Ведь всегда виноват насильник, а не его жертва.

Редакция 24 Канала пообщалась с Анной

Редакция 24 Канала пообщалась с Анной. Мы не хотели выспрашивать детали, которые могут вызвать травмы. Спросили, откликнулись ли после поста Анны другие пострадавшие, будут ли они подавать в суд, какое наказание будет справедливым для "заслуженного". Также Анна поделилась, что делать девушкам, подвергающимся насилию, однако которые боятся обратиться за помощью.

После того, как вы озвучили свою историю, вам написали другие экс-участницы хора? Может, кто-то наконец решился признаться, что пережил подобный жуткий опыт?

Да, отозвались другие жертвы. Не только девушки, которые пели со мной, но и значительно старше. Некоторые из них не стали жертвой, но были свидетелями чего-то. Люди стали отзываться.

Откликнувшиеся девушки также будут подавать в суд? Или они еще морально не готовы?

Я наняла адвоката. Мы занимаемся этим делом. Если девушки, также ставшие жертвами, захотят присоединиться, они присоединятся. Некоторые уже это сделали.

Какое наказание будет справедливым для него?

Я понимаю, что у меня очень тяжелая ситуация. Это человек с определенным авторитетом. У него есть фанаты, которые до сих пор его обожают. Но правда на моей стороне. Если девушки не побоятся, мы сможем самым справедливым способом наказать его. Законным.

Как вы считаете, эти до сих пор остающиеся у него фанаты все понимают, но закрывают глаза на очевидные вещи?

Есть девушки, которые говорили, что не были свидетелями такого, но вспоминают, что всегда ходили определенные слухи. Я уверена, что те, кто говорят "такого быть не может", просто закрывают глаза. 50 лет он провел в хоре, где учатся девочки от 10 до 21 года максимум.

В своей профессии он действительно соображает. Но эти склонности были еще с молодости. Своей историей делилась женщина, которой 50 лет. Поколениями люди боятся. Еще с тех пор, как он был парнем. Склонности там были с самого начала.

Через хор и его занятия прошли около 3 тысяч девушек. Я уверена, что тысяча из них могла пострадать. У меня была совсем тяжелая ситуация – изнасилование. Многих девушек он просто лапал. За многими ухаживал. Это ведь тоже насилие Таких историй очень много. Может быть, не все девушки даже осознают, что стали жертвами.

Какой совет вы можете дать девушкам, переживающим подобный опыт, но не знающим, как бороться с обидчиком?

Надо найти хотя бы одного человека, которому ты действительно доверяешь. Если этот человек тебе поверит, будет гораздо больше сил рассказать об этом другим. Я рассказала человеку, которому доверяла больше всего. Тогда у меня нашлись силы рассказывать друзьям, родителям, написать пост в соцсетях.