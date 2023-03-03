Чудовисько, не "маестро": заслуженого вчителя хору "Зірниця" звинувачують у зґвалтуванні

Анна Хижняк – ексучасниця дитячого хору "Зірниця" – звинуватила його викладача, заслуженого вчителя України, у домаганнях та зґвалтуванні. Дівчина розповіла свою історію, щоб всі знали: за маскою шанованої люди ховається чудовисько, яке необхідно покарати.

Свою історію Анна опублікувала у мережі

Мисткиня Анна Хижняк опублікувала свою історію у соцмережах. 24 Канал поспілкувався з дівчиною про те, як вона добиватиметься справедливості та яке покарання вважає заслуженим для "заслуженого".

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Анна прийшла у відомий київський дитячий хор "Зірниця", коли їй було 12 років (2012 рік). Закохана у спів дівчина щойно переїхала до української столиці. Нових друзів ще не зустріла, але, як пригадує Анна, мала чимало підліткових комплексів. Ними й скористався ґвалтівник.

Спершу все було безневинно. Анна раділа новому хобі та зустрічалася з новими людьми. Тоді сталися перші у її житті концерти та подорож за кордон.

"Заслужений вчитель приставав та навіть ґвалтував" неповнолітніх

Імені "заслуженого" та назви закладу ми не розкриваємо, оскільки триває підготовка для звернення до правоохоронних органів. Публікувати ці дані наразі не можна.

Все змінилося взимку 2013 року. Після концерту Анна пішла занести костюм. З усіх викладачів був тільки він. Анна розповіла, що "заслужений" педагог тоді вперше домагався її. Дівчина впала у ступор, а нелюд цілував її у щоки та губи, тоді – схопив за груди. Анна пережила шок. Тоді врятувало її те, що до кабінету зайшла інша учасниця хору.

Завжди винен ґвалтівник. Але, на жаль, це правило не діє в хорі "Зірниця", де заслужений вчитель України приставав, домагався і навіть ґвалтував неповнолітніх дівчат,

– каже Анна.

Горе-педагог брав собі для репетицій голос типу альт (дуже рідкісний). Анна мала альт, тому "вчитель" вів її в окремий кабінет, щоб створити ідеальні умови для своїх нелюдських дій.

У поїздках хору домагання не припинялися. Зокрема, Анна розповіла про поїздку зі Скадовська до Києва. Він купив квитки на потяг й обрав, хто де спатиме. Горе-педагог взяв собі нижню полицю – з правого боку внизу мала спати Анна.

Серед ночі дівчина прокинулася від того, що її лапають. Горе-педагога не зупинило навіть те, що поруч спала його дружина – також керівниця хору.

Анна пригадує, що тоді відчувала страх. Зокрема, боялася реакції дружини "маестро": її криків, що це насправді вона звабила літнього педагога.

"І з цим страхом я ходила і мовчала 9 років. Я відчувала провину за те, що природа дала мені 6 розмір грудей, пропорційну фігуру і пухкі губи. Лапання, приставання, секс. З неповнолітньою мною", – ділиться Анна.

Моторошна історія шлюбу "заслуженого"

Анна розповіла, що його різниця у віці з дружиною – 35 років. Одна з ексучасниць хору розповіла Анні, що ці "стосунки" розвивалися на її очах. Майбутня дружина "заслуженого" прийшла у хору ще дитиною. Тоді усі її неповнолітні колеги бачили, як він "мацав свою майбутню дружину в автобусі і як вона, бувши дитиною, намагалася "задовольнити" його".

Згодом дівчина народила від нього двох синів, а тоді долучилася до викладацького складу хору.

Його досі покривають

Про те, що відбувалося, Анна знайшла сили поділитися лише у 22 роки. Чоловік та батьки підтримали дівчину.

"Як ви думаєте, як це сказати своєму чоловіку, що першим, хто у тебе був, це дід збоченець, якому за 70, який має дружину і двох синів? Дід, який водив тебе на окрему квартиру, аби ґвалтувати тебе. Дід, який в сусідньому кабінеті, гне тобі голову, аби ти зробила йому м*нет, коли за стінкою його дружина займається співом з іншими дівчатами", – розповідає дівчина.

Мама Анни відразу розповіла усе директорці закладу. На зустрічі були присутні директор, завучі, він, його дружина та Анна з чоловіком. Нарешті Анна сказала "заслуженому" все, що думає. За себе та дівчат, які роками страждали від насилля. Дехто з жертв вже має онуків, але досі боїться зізнатися, що довелося пережити. Його звільнили.

Він має свій культ. За 50 років зібрав цілу групу фанатів. Чинити опір жертвами у таких обставинах – надзвичайно складно.

Лише три подруги з хору повірили Анні. Інші дівчата, з якими вона проспівала 10 років, відвернулися. Але жертвам "заслуженого", молодість яких припала на часи СРСР, взагалі ніхто не вірив. Тоді лише одна дівчинка наважилася розповісти свою моторошну історію мамі. Жінка почала з'ясовувати, а у відповідь почула лише – "не вигадуйте, бути такого не може".

Анна розповідає, що його досі покривають. Бояться за репутацію закладу й не хочуть "портіть жизнь харошій людині".

"Він" створив собі справжній рай – жіночий хор, в якому "він" маніпулював дітьми і ґвалтував", – каже Анна.

Вона додала, що більше не боїться. Дівчина має підтримку, психотерапевта та адвоката. Анна має намір поборотися. Вона хоче, аби постраждалі його більше не боялися. Анна закликає постраждалих написати їй, аби разом добитися справедливості.

Бо завжди винен ґвалтівник, а не його жертва.

Редакція 24 Каналу поспілкувалася з Анною

Редакція 24 Каналу поспілкувалася з Анною. Ми не хотіли випитувати деталі, які можуть викликати травматичні спогади. Натомість запитали, чи відгукнулися після поста Анни інші постраждалі, чи подаватимуть вони до суду, яке покарання буде справедливим для "заслуженого". Також Анна поділилася, що робити дівчатам, які зазнають насилля, однак бояться звернутися по допомогу.

Після того, як ви озвучили свою історію, вам написали інші ексучасниці хору? Можливо, хтось нарешті наважився зізнатися, що пережив схожий моторошний досвід?

Так, відгукнулися інші жертви. Не лише дівчата, які співали зі мною, але й – значно старші. Дехто з них не став жертвою, але були свідками чогось. Люди почали відгукуватися.

Дівчата, які відгукнулися, також подаватимуть до суду? Чи вони ще морально не готові?

Я найняла адвоката. Ми займаємося цією справою. Якщо дівчата, які також стали жертвами, захочуть долучитися, вони долучаться. Дехто вже це зробив.

Яке покарання буде справедливим для нього?

Я розумію, що у мене дуже складна ситуація. Це – людина з певним авторитетом. У нього є фанати, які досі його боготворять. Але правда на моєму боці. Якщо дівчата не побояться, ми зможемо найсправедливішим способом його покарати. Законним.

Як ви вважаєте, оці фанати, які досі залишаються у нього, все розуміють, але заплющують речі на очевидні речі?

Є дівчата, які казали, що не були свідками такого, але пригадують, що завжди ходили відповідні чутки. Я впевнена, що ті, хто кажуть "такого бути не може", просто всі закривають очі. 50 років він провів у хорі, де навчаються дівчата від 10 до 21 року максимум.

У своїй професії він дійсно тямить. Але ці схильності мав ще з молодості. Своєю історією ділилася жінка, якій 50 років. Поколіннями люди бояться. Ще з того часу, коли він був хлопцем. Схильності там були від початку.

Через хор та його заняття пройшли близько 3 тисяч дівчат. Я впевнена, що тисяча з них – могла постраждати. У мене була зовсім важка ситуація – зґвалтування. Багатьох дівчат він просто лапав. До багатьох залицявся. Це ж теж насилля Таких історій дуже багато. Можливо, не всі дівчата навіть усвідомлюють, що стали жертвами.

Яку пораду ви можете дати дівчатам, які переживають схожий досвід, але не знають, як боротися з кривдником?

Треба знайти хоча б одну людину, якій ти справді довіряєш. Якщо ця людина тобі повірить, буде значно більше сил розповісти про це іншим. Я розповіла людині, якій довіряла понад усе. Тоді у мене знайшлися сили розповідати друзям батькам, написати пост у соцмережах.