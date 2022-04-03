Преступления оккупантов в отношении людей на Киевщине показали истинное лицо России, – Шмыгаль
3 апреля 2022 , 15:14Читати новину українською
Источник:твиттер Дениса Шмыгаля
Зверства против людей, которые происходили в истории, снова повторились. Это произошло от рук российских убийц в Буче, Мотыжине, других городах и селах под Киевом.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что Украина не забудет россиянам этих преступлений.
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"Не успокоимся, пока не накажем виновных", – написал Шмыгаль.
Изолировать зло
Премьер призвал партнеров ввести новый сокрушительный пакет санкций против агрессора. Он подчеркнул, что необходимо остановить Россию и изолировать зло от цивилизованного мира.
Преступления оккупантов в отношении гражданских людей в Киевской области показали истинное лицо России,
– сказал Шмыгаль.