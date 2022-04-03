Злочини окупантів щодо людей на Київщині показали справжнє обличчя Росії, – Шмигаль

Звірства проти людей, які відбувалися в історії, знову повторилися. Це сталося від рук російських вбивць у Бучі, Мотижині, інших містах і селах під Києвом.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що Україна не забуде росіянам цих злочинів.

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"Не заспокоїмося, поки не покараємо винних", – написав Шмигаль.

Ізолювати зло

Прем'єр закликав партнерів закликав запровадити новий нищівний пакет санкцій проти агресора. Він наголосив, що необхідно зупинити Росію та ізолювати зло від цивілізованого світу.

Злочини окупантів щодо цивільних людей у Київській області показали справжнє обличчя Росії,

– сказав Шмигаль.

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