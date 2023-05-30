От 100 долларов за одного: вагнеровцы доплачивают за убийства врачей

Российские оккупанты нарушают все законы и обычаи войны. Военный медик рассказал о том, почему вагнеровцы охотятся на медицинские автомобили и обстреливают стабпункты.

Саид Исмагилов, мусульманский священник, защищающий Украину в составе отряда "Госпитальеры", объяснил, что за убийства врачей вагнеровцам доплачивают отдельно. Также он сообщил, что работа врача на войне связана со множеством опасностей – только во время его работы на одном из стабилизационных пунктов в Бахмуте погибли 4 медика.

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Почему вагнеровцы убивают врачей

Исмагилов рассказал, что за убийство одного врача российским наемникам доплачивают от 100 до 150 долларов – и, чтобы получить эти деньги, они охотятся на реанимобили, которые забирают раненых украинских военных с поля боя.

Это уже не говоря о том, что обстрелы стабпунктов происходят постоянно и многие врачи погибают – как мужчины, так и женщины. Так, во время моей работы на стабилизационном пункте в Бахмуте во время обстрела погибли 4 врача, еще несколько получили ранения,

– сообщил медик.

Но смерть боевым медикам приходится видеть часто – Саид Исмагилов рассказал, что ему на поле боя иногда приходится и переносить, и возить мертвых. Но до начала полномасштабного вторжения мужчина 12 лет работал священником – и для него смерть "не конец света".

Исмагилов также отметил, что слишком эмпатичные люди не могут работать на поле боя, в реанимобиле – слишком сильно переживающие и легко поддающиеся стрессу очень быстро сами становятся ранеными.

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"Ты должен относиться к раненому, как к своей работе. Если я буду эмпатичным, то мои нервы закончатся через несколько дней. Да, случалось такое, что у меня вся машина была в крови. Но бывает по-разному, все зависит от участка фронта и плотности боевых действий", – рассказал Исмагилов.

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