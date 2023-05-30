От 100 долларов за одного: вагнеровцы доплачивают за убийства врачей
Источник:Ukrainian Witness
Российские оккупанты нарушают все законы и обычаи войны. Военный медик рассказал о том, почему вагнеровцы охотятся на медицинские автомобили и обстреливают стабпункты.
Саид Исмагилов, мусульманский священник, защищающий Украину в составе отряда "Госпитальеры", объяснил, что за убийства врачей вагнеровцам доплачивают отдельно. Также он сообщил, что работа врача на войне связана со множеством опасностей – только во время его работы на одном из стабилизационных пунктов в Бахмуте погибли 4 медика.
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Почему вагнеровцы убивают врачей
Исмагилов рассказал, что за убийство одного врача российским наемникам доплачивают от 100 до 150 долларов – и, чтобы получить эти деньги, они охотятся на реанимобили, которые забирают раненых украинских военных с поля боя.
Это уже не говоря о том, что обстрелы стабпунктов происходят постоянно и многие врачи погибают – как мужчины, так и женщины. Так, во время моей работы на стабилизационном пункте в Бахмуте во время обстрела погибли 4 врача, еще несколько получили ранения,
– сообщил медик.
Но смерть боевым медикам приходится видеть часто – Саид Исмагилов рассказал, что ему на поле боя иногда приходится и переносить, и возить мертвых. Но до начала полномасштабного вторжения мужчина 12 лет работал священником – и для него смерть "не конец света".
Исмагилов также отметил, что слишком эмпатичные люди не могут работать на поле боя, в реанимобиле – слишком сильно переживающие и легко поддающиеся стрессу очень быстро сами становятся ранеными.
Вагнеровцам доплачивают за убийства врачей: смотрите видео
"Ты должен относиться к раненому, как к своей работе. Если я буду эмпатичным, то мои нервы закончатся через несколько дней. Да, случалось такое, что у меня вся машина была в крови. Но бывает по-разному, все зависит от участка фронта и плотности боевых действий", – рассказал Исмагилов.
Что известно о ПВК Вагнера: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что вагнеровцы начинают выходить из Бахмута. Их место занимают регулярные войска России. По словам Маляр, оккупанты пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.
- Между тем, западные СМИ убеждены, что ротация войск в Бахмуте и выход из города ПВК Вагнера может дать ВСУ возможность начать новый этап операций, ведь регулярным войскам будет сложно заменить наемников.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что за время военных действий в Бахмуте вагнеровцы понесли огромные потери. Речь по меньшей мере о 20 тысячах погибших. Но общее количество потерь вместе с ранеными еще больше – оно достигает 100 тысяч человек.