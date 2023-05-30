Від 100 доларів за одного: вагнерівці доплачують за вбивства бойових медиків

Російські окупанти порушують усі закони і звичаї війни. Військовий медик розповів про те, чому вагнерівці полюють на медичні автомобілі та обстрілюють стабпункти.

Саїд Ісмагілов, мусульманський священник, що захищає Україну в складі загону "Госпітальєри", пояснив, що за вбивства лікарів вагнерівцям доплачують окремо. Також він повідомив, що робота лікаря на війні пов'язана з безліччю небезпек – тільки під час його роботи на одному зі стабілізаційних пунктів у Бахмуті загинули 4 медики.

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Чому вагнерівці вбивають лікарів

Ісмагілов розповів, що за вбивство одного лікаря російським найманцям доплачують від 100 до 150 доларів – і щоб отримати ці гроші, вони полюють на реанімобілі, що забирають поранених українських військових з поля бою.

Це вже не кажучи про те, що обстріли стабпунктів відбуваються постійно і багато лікарів гине – як чоловіки, так і жінки. Так, під час моєї роботи на стабілізаційному пункті у Бахмуті під час обстрілу загинуло 4 лікарі, ще кілька зазнали поранень,

– повідомив медик.

Та смерть бойовим медикам доводиться бачити часто – Саїд Ісмагілов розповів, що йому на полі бою іноді доводиться і переносити, і возити мертвих. Та до початку повномасштабного вторгнення чоловік 12 років працював священником – і для нього смерть "не кінець світу".

Ісмагілов також зауважив, що занадто емпатичні люди не можуть працювати на полі бою, у реанімобілі – ті, хто надто сильно переймаються та легко піддаються стресу, дуже швидко самі стають пораненими.

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"Ти маєш ставитись до пораненого, як до своєї роботи. Якщо я буду емпатичним, то мої нерви закінчаться за кілька днів. Так, траплялось таке, що у мене вся машина була у крові. Але буває по-різному, все залежить від ділянки фронту та щільності бойових дій", – розповів Ісмагілов.

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