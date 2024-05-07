Испугался наказания: россиянин изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Луганской области, – СМИ
Оккупанты не прекращают творить беззаконие на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Луганской области россиянин изнасиловал и убил несовершеннолетнюю.
Об этом сообщают российские СМИ. Отметим, что подобные случаи на оккупированных территориях случаются все чаще.
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Изнасиловал и убил несовершеннолетнюю
По данным российских СМИ, уроженец Владимирской области страны-агрессора изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в оккупированной "лнр". Так, несколько дней назад в оккупированных Ровеньках Луганской области исчезла 17-летняя местная жительница.
Уже вскоре, а именно 4 мая, тело девушки удалось найти в лесополосе в поселке Дзержинский. Впоследствии гражданина России задержали по подозрению в убийстве девушки. Им оказался 33-летний Андрей Курбасов.
Как сообщил источник, мужчина признался, что изнасиловал девушку в машине, а затем, испугавшись, что его поймают, ударил ее ножом в сердце. Тело подростка Курбасов закопал и обложил камнями,
– говорится в сообщении.
Россия осуществляет геноцид на оккупированной Луганщине
- Россия на оккупированных украинских территориях совершает настоящий геноцид. Оккупационная власть в Луганской области начала отбирать у родителей новорожденных детей, если у отца или матери нет паспорта России. В ISW отметили: если это правда, то эти действия имеют признаки геноцида.
- Это нарушает Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. В отдельной статье указано, что "меры, направленные на предотвращение рождаемости внутри группы", – это геноцид.
- Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор объяснил, что с 6 мая родители должны подтвердить гражданство России (хотя бы у одного из них) для выписки из роддома матери с новорожденным. Иначе оккупационные "власти" отберут ребенка.