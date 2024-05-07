Испугался наказания: россиянин изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Луганской области, – СМИ

Оккупанты не прекращают творить беззаконие на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Луганской области россиянин изнасиловал и убил несовершеннолетнюю.

Об этом сообщают российские СМИ. Отметим, что подобные случаи на оккупированных территориях случаются все чаще.

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Изнасиловал и убил несовершеннолетнюю

По данным российских СМИ, уроженец Владимирской области страны-агрессора изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в оккупированной "лнр". Так, несколько дней назад в оккупированных Ровеньках Луганской области исчезла 17-летняя местная жительница.

Уже вскоре, а именно 4 мая, тело девушки удалось найти в лесополосе в поселке Дзержинский. Впоследствии гражданина России задержали по подозрению в убийстве девушки. Им оказался 33-летний Андрей Курбасов.

Как сообщил источник, мужчина признался, что изнасиловал девушку в машине, а затем, испугавшись, что его поймают, ударил ее ножом в сердце. Тело подростка Курбасов закопал и обложил камнями,

– говорится в сообщении.

Россия осуществляет геноцид на оккупированной Луганщине