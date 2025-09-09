Владимир Путин считает, что медленное продвижение и война на истощение Украины играют ему на пользу. Пока он не готов платить политическую и экономическую цену за мобилизацию. Впрочем, это может произойти в двух случаях.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он отметил, что мобилизация в России с военной точки зрения – уже запоздалый шаг, который нужно было сделать давно.

Смотрите также Ударом по Кабмину Путин начал новый этап войны против Украины, – The Times

Что может заставить Путина объявить мобилизацию?

В войне все не ограничивается только стрельбой, танками, боеприпасами и количеством солдат. Решение основывается на более широких факторах, и в этом случае Путин, осознавая, что мобилизация для него невыгодна, вредит собственным военным интересам. Однако можно предположить, что при определенных обстоятельствах он все же решится на такой шаг.

Это возможно в двух случаях: если будут огромные проблемы на фронте, подобные ситуации 2022 года, а пока этого не видно, или если он почувствует, что "игра ва-банк" может дать ему быстрый и значительный успех. Если возникнет ощущение, что такой успех перевесит колоссальные внутренние экономические потери, тогда так – решение о мобилизации могут принять,

– объяснил Давид Шарп.

Он пояснил, что на решение Путина может повлиять и осложнение набора контрактников. В последние месяцы из разных оппозиционных российских источников поступают данные о проблемах с набором новобранцев. Анализируя косвенные факты, они пришли к выводу, что ситуация ухудшилась. Если нехватка личного состава станет очевидной, это еще больше приблизит принятие решения о мобилизации.

"Мобилизация – это единственный дополнительный весомый козырь, который еще не использовала Россия. Потому что все остальное, если не считать ядерное оружие или угрозы им, уже использовано. Россия делает все возможное для достижения успехов на фронте. Нельзя сказать, что она держит какие-то силы и ждет подходящего момента. Как раз ожидание "у моря погоды" связано с мобилизацией", – сказал Шарп.

Почему мобилизация является сомнительным шагом?

Шарп объяснил, что с военной точки зрения мобилизация могла бы дать России численное преимущество. В то же время одновременный призыв большого количества людей не был бы эффективным, ведь создание новых частей и соединений – длительный процесс: нужно обучать бойцов, обеспечивать их экипировкой и командирами.

Важно! Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что, несмотря на то, что мобилизация для Кремля является болезненной, Путин может к ней прибегнуть. Это представляет угрозу, ведь Россия сможет быстро нарастить количество личного состава.

Поэтому эффективность такого шага остается сомнительной. Зато постепенная мобилизация с призывом ежемесячно и отправкой в бой выглядит более реальной. В то же время резкое увеличение численности группировки все же могло бы дать России определенные преимущества на фронте.

Как я видел еще в 2023 году и ранее, такая возможность рассматривалась, но, как мы видим, Путин избегает этого любой ценой – по политическим и экономическим соображениям. Проведение мобилизации станет признаком того, что дела на фронте идут не так хорошо, как заявляют официально,

– добавил Шарп.

Он объяснил, что мобилизация, как показала первая волна 2022 года, вызовет серьезное беспокойство и нервозность в российском обществе. Люди снова будут пытаться уклоняться от призыва и выезжать за границу.

Шарп добавил, что этот шаг Путина создаст экономические, социальные и другие проблемы:

одно дело, когда на войну идут добровольцы за большие деньги по российским меркам;

второе дело, когда забирают людей, которые не планировали воевать;

Они могли бы формально поддерживать войну или даже быть против, но мобилизация коснется их лично, а также их семей и близких. В результате от решения Путина пострадает много людей.

Какими методами Кремль пытается увеличить войско?