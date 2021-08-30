Приехала найти работу: на Житомирщине мужчина посреди улицы убил незнакомую женщину

В Житомирской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, убил незнакомую женщину. Инцидент произошел в Новограде-Волынском.

Убийство произошло 28 августа. В тот же день правоохранители установили личность и задержали подозреваемого.

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Что известно об убийстве

По предварительной информации, 48-летняя жительница одного из сел области приехала в город, чтобы найти работу. Когда она стояла на Парковой аллее, ожидая своего работодателя, незнакомый мужчина воткнул нож в ее шею.

Полицейские проверили записи с видеокамер рядом. Поэтому они установили личность преступника и оперативно его обнаружили.



На Житомирщине задержали мужчину, убившего женщину на Парковой аллее / Фото пресс-службы Нацполиции

"Поскольку событие произошло средь бела дня на Парковой аллее, по неочевидным мотивам, сверхважно было быстро разыскать подозреваемого. По всему было понятно, что он мог представлять потенциальную угрозу для других людей", – сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.

Кем оказался задержанный

Правоохранители задержали 31-летнего местного жителя, который находился в нетрезвом состоянии. Во время допроса мужчина сообщил, что не был знакомым с женщиной, в то же время мотивы своего поступка объяснить не смог.

Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего. Мужчине может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

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