Приїхала знайти роботу: на Житомирщині чоловік посеред вулиці вбив незнайому жінку
Джерело:пресслужба Нацполіції
У Житомирській області чоловік, який перебував у стані алькогольного сп'яніння, вбив незнайому жінку. Інцидент відбувся у Новограді-Волинському.
Вбивство сталось 28 серпня. Того ж дня правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного.
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Що відомо про вбивство
За попередньою інформацією, 48-річна мешканка одного з сіл області приїхала в місто, щоб знайти роботу. Коли вона стояла на парковій алеї, очікувавши на свого роботодавця, незнайомий чоловік впхнув ніж у її шию.
Поліцейські перевірили записи з відеокамер поряд. Відтак вони встановили особу злочинця і оперативно його виявили.
На Житомирщині затримали чоловіка, який вбив жінку на парковій алеї / Фото пресслужби Нацполіції
"Оскільки подія відбулась посеред білого дня на парковій алеї, з неочевидних мотивів, надважливо було швидко розшукати підозрюваного. З усього було зрозуміло, що він міг становити потенційну загрозу для інших людей", – повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Юрій Олійник.
Ким виявився затриманий
Правоохоронці затримали 31-річного місцевого жителя, який перебував у нетверезому стані. Під час допиту чоловік повідомив, що не був знайомим із жінкою, водночас мотиви свого вчинку пояснити не зміг.
Наразі слідчі встановлюють всі деталі події. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.
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