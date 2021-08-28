Хлопці побилися з безхатьком

Раніше у закинутій будівлі Торецьку трапилася пожежа. Під час гасіння рятувальники знайшли тіла двох чоловіків та заявили про це правоохоронцям.

Читайте також Підліток, якого підозрюють у вбивстві Мирослави Третяк, був при здоровому глузді, – експерти

На тілах загиблих – 52-річного та 44-річного місцевих мешканців – були ознаки насильницької смерті. Через це оперативники провели слідчі дії. Вже наступного дня викрили підозрюваних – двох місцевих мешканців віком 16 та 18 років.

Зі слів хлопців, у них виникла сварка з безхатьком, яка переросла у бійку. Юнаки почали бити опонента руками та цеглиною. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Усвідомлюючи, що за вчинений злочин їм не уникнути кримінальної відповідальності, зловмисники вирішили "позбутися" трупа та приховати сліди злочину,

– розповіли поліцейські.

Юнаки вбили випадкового свідка, – слідство

Тіло потерпілого підозрювані перенесли до покинутої будівлі. Однак їхній злочин побачив випадковий перехожий. Хлопці вирішили вбити його тим самим способом.

До теми На Сумщині підлітки на смерть забили чоловіка

Обидва тіла зловмисники підпалили у будівлі. Вони вирішили замаскувати все під пожежу через необережне поводження з вогнем.

Що загрожує підозрюваним

Хлопцям повідомили про підозру у вбивстві особи, вчиненому групою осіб. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. Якщо вину підозрюваних доведуть, то їм загрожує довічне ув'язнення.