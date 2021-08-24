Інцидент стався у Конотопі Сумської області вранці 23 серпня. Правоохоронці дізналися про злочин від медиків, які повідомили про тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.
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Слідчі, які прибули на місце події, відкрили кримінальне провадження.
Раніше судимі
16-річному підлітку загрожує до 10 років тюрми / Фото поліції Сумської області
- За добу правоохоронці з'ясували, що вбивство скоїли підлітки 16 та 17 років, які раніше скоювали майнові злочини.
- Поліцейські кажуть, що на околиці Конотопу хлопці зустріли 44-річного чоловіка, з яким у них стався конфлікт.
- Підлітки жорстоко побили перехожого, залишили його та пішли геть. Потерпілий внаслідок отриманих травм помер на місці.
- Зловмисників затримали.
Обох підлітків затримали за добу після вбивства / Фото поліції Сумської області
Обом хлопцям вже повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини. Якщо їх визнають винними, підліткам загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
Незабаром суд обиратиме фігурантам провадження запобіжний захід.