На Львівщині жінка вбила свого співмешканця під час сварки

Тіло чоловіка знайшли у його будинку. Правоохоронці оперативно затримали підозрювану.

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Жінка вбила чоловіка під час сварки

Правоохоронцям 29 серпня надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у Стебнику знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції.

На місці події правоохоронці виявили тіло 30-річного місцевого жителя.

На грудях чоловіка знайшли ножове поранення, яке і призвело до його смерті.

Слідчі попередньо встановили, що до вбивства причетна 44-річна співмешканка загиблого.

Вона вдарила його ножем під час конфлікту.



Жінка зарізала свого співмешканця / Фото поліції Львівщини

Зловмисниці загрожує до 15 років у в'язниці

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Якщо провину затриманої доведуть у суді, їй загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.

Невдовзі жінці повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини злочину.

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